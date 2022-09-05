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雲林家扶籌集590萬助學金　守護學子勇闖逐夢

▲新學期雲林家扶中心募得590萬元助學金頒發雲林家扶高中職182人、大專298人，可得以安心求學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新學期雲林家扶中心募得590萬元助學金頒發雲林家扶高中職182人、大專298人，可得以安心求學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

開學季雲林家扶學子拎起行李箱出外求學，雲林家扶主委陳燦勲未感謝夜市慈愛會連續3年挹注百萬助學金，與麥寮獅子會萊杯有愛送暖家扶音樂會黃耀南與藝人阿吉仔募得百萬元助學金，及許多低調善心人士投入，新學期頒發共590萬元助學金，讓雲林家扶學子高中職182人、大專298人更以安心求學。

雲林家扶陳燦勲主委指出，新學期有考上台大吳瓊文、成大王力宏，還有保送嘉大及台體大的體育技優學子，特別是升上二技二年級的王同學在畢業前就考取專技高考護理師執照。陳燦勲特地邀請夜市慈愛會理事長陳鴻榮、神級滷肉飯吳志憲、社會處長林文志、副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠、黃凱議員等，寫上祝福卡片與家扶學子未來嚮往掛上祈願牆，助學人祝福及支持，讓家扶學子勇敢逐夢邁向新旅程。

雲林縣議會副議長蘇俊豪表示，看到雲林家扶的孩子不畏困境的求學成長感到相當欣慰，對於雲林家扶助學金對經濟弱勢學子幫助與效益更感到佩服，期勉學子們持續精進向前，學有一技之長，才能立穩腳跟佔有一席之地。

夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，雲林學子中不少人為了學業離開家鄉、到異地求學，真的是拎著行李遠行，更需要陪伴與關懷，才能安穩的就學，夜市慈愛會及各界的挹注，希望讓家扶的孩子能無後顧之憂，能自我精進勇敢逐夢。

「冠軍神級滷肉飯」吳志憲勉勵學子，「擁有一技之長的重要性」，精進求學旅程上能步步向上登高，鼓勵家扶學子們，不放棄任何一個機會，運氣終會站在你身邊。

雲林家扶主任廖志文感謝夜市慈愛會、萊杯音樂會、西螺鎮農會、笨港口港口宮、福添福基金會與國際獅子會300-D1區總監施松吉率領的團隊等，並提到，各界愛心匯集480位高中職大專學子得以順利就學，家扶孩子因助學人的守護，勇敢向前邁進，能自信能量滿滿駛向每一個重要的階段。

►聽Podcast #我在案發現場

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