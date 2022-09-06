史上最強颱！軒嵐諾「2小時旋風過境南韓」　這狀況超罕見

▲軒嵐諾過境南韓，在全國各地引發災情。圖為濟州島。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

颱風軒嵐諾被南韓稱為「史上最強颱風」，6日凌晨4時50分登陸南韓南部慶尚南道，上午7時10分從東南部的蔚山前海離開，雖然僅是短暫過境2小時，卻在多地引發暴風雨及災害。南韓氣象廳也表示，颱風在中緯度地區登陸後，卻沒有減弱為強烈熱帶風帶，此狀況極其罕見。

▲南韓各地出現狂風暴雨。上圖為濟州島災情，下圖為釜山的巨浪。（圖／路透）



根據《韓聯社》報導，在軒嵐諾登陸之前，南韓多地就開始暴雨淹水，隨著全國正式進入颱風影響範圍，5日晚間至6日凌晨各地頻傳災情，釜山、蔚山、慶尚南道等南部地區洪水氾濫，道路、房屋及耕地遭淹沒，樹木倒塌，居民受困。

6日上午7時，南韓大部分地區及海上都發布了颱風警報，仁川等沿海地區更是發布強風或海浪警報。在颱風過境的2小時內，慶尚北道浦項市和慶州市分別降雨高達160毫米及153毫米。

▲慶尚南道昌原市慘遭風雨摧殘。（圖／路透）



南韓氣象廳表示，今天還會持續發生極強風雨，提醒民眾謹慎防範暴雨巨浪。他們估計，軒嵐諾今日中午會抵達日本海，明（7）日0時抵達日本札幌西北方海域，並且減弱為溫帶低氣壓。

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