安倍國葬至少花3.6億！最新預算出爐　光維安費就要1.7億

▲日本當局預計在9月27日替安倍晉三舉行國葬儀式 。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府9月27日將替已故前首相安倍晉三舉行國葬儀式，然而由於高額的葬禮費用與各種原因，引發民眾強烈反對，岸田內閣的支持率更因此屢創新低。先前當局曾拍板將從本年度預算的預備費中撥出2億5000萬日幣（約新台幣5468萬元）作為經費，如今包含維安、接待費用的總預算出爐，預計耗資16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元）。

根據《日本放送協會》報導，內閣官房長官松野博一6日公布了安倍晉三國葬儀式的整體預算，除了將從本年度預算中撥出2億5000萬日幣（約新台幣5468萬元）作為場地租借等費用外，維安費用、接待外國使者的禮賓費等，一共還需要超過14億日幣（約新台幣3億624萬元）。也就是說，此次安倍國葬共計要花費超過16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），而全數金額都將由當局負擔。

▲日本前首相安倍晉三的家屬7月已替他在東京增上寺舉行非公開葬禮。（圖／路透）

根據《富士新聞網》報導，內部消息人士透露，光是維安費用預計就要花費8億日幣（約新台幣1億7499萬元），而外國政要人士的接待費用則約6億日幣（約新台幣1億3124萬元）。此外還有自衛隊儀隊的車輛租借費用等1千萬日幣（約新台幣218萬元）。

另一方面，日本政府將安倍的國葬儀式單獨外包給活動企劃公司「ムラヤマ（murayama）」，因此也被認為是圖利特定廠商。對此，首相岸田文雄則強調，一切都是根據正當手續進行。而官房長官松野博一也表示，絕無便宜行事。

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