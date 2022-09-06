軒嵐諾襲南韓已1失蹤！驚天「猛浪」災難場面曝　逾3千人緊急撤離

▲颱風軒嵐諾侵襲南韓，慶尚北道浦項市掀起大浪。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

第11號颱風「軒嵐諾」從台灣東部海域北上，直撲南韓。颱風眼6日凌晨4時後自南韓南部海岸登陸，雖然僅過了2.5小時就離陸，但颱風帶來的暴雨、強浪卻在各地造成嚴重淹水災情，截至上午9時已有1人失蹤、逾3000人緊急撤離，以及2萬多戶家庭斷電。釜山等東南沿海地區都可見到大浪衝上馬路等災難般的畫面。

▲▼南韓釜山濱海公路遭軒嵐諾颱風引發的大浪淹沒，災難般的場面相當驚人。（圖／路透）

綜合韓聯社、MBN等報導，南韓氣象廳表示，軒嵐諾颱風6日凌晨4時50分左右在慶尚南道巨濟市附近登陸，並於上午7時10分左右從蔚山市濱海離開。上午6時軒嵐諾經過釜山時，中心氣壓與最大風速分別為955百帕、時速144公里，移動速度為每小時52公里，強度仍為「強颱」。報導稱，北上至中緯度並登陸後仍能維持這種強度的颱風相當罕見。

▲颱風軒嵐諾侵襲南韓，截至當地時間6日上午10時的颱風路徑圖可見目前軒嵐諾的颱風中心已脫離朝鮮半島，下午將持續朝東北方前進，強度仍將維持在「強颱」。（圖／取自南韓氣象廳）

南韓截至上午7時，全境大部分地區都發布了颱風警報，尤其在嶺南各地每小時平均雨量達30至110毫米，氣象廳警告6日全天都可能發生強度高、雨量大的暴雨，刮強風，在沿海地區可能出現高度非常高的大浪、風暴潮。釜山一條濱海公路就有民眾和車輛被滿過堤防的海浪強襲，蔚山地區一名25歲男子凌晨1時在酒後不慎墜溪，目前仍然下落不明。

▲南韓東南部蔚山市濱海公路，不堪強颱軒嵐諾侵襲而毀損。（圖／路透）

慶尚南道、全羅南道、釜山等山洪災情好發地區共有2661戶的3463名居民被緊急撤離，被當局「建議」撤離的則有將近1.5萬人，約2萬334戶家庭電力中斷。濟州島、京畿道共有3處民宅和1棟建築物被水淹沒，世宗市也有1棟房屋被毀。東部港都浦項市遭400毫米雨彈狂炸，淹水災情嚴重，南韓海軍陸戰隊出動水陸兩用裝甲車KAAV、兩棲登陸用的橡皮艇，救援那些被大水困在家中或屋頂上的民眾。

▼慶尚北道浦項市雨量高達400毫米，大水淹沒社區。（圖／達志影像／newscom）

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