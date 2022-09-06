被胞弟逼得身心受創！埔里警主動幫聲請保護令　她親筆信致謝

▲暖心派出所長主動協助受親人家暴婦女聲請保護令，當事人特地致函感謝。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮謝姓女子與其胞弟同住，但2人感情不睦、時常爭吵，謝弟甚至多次出言羞辱、揚言要把她趕出家門，甚至曾發酒瘋砸毀姐姐座車玻璃，導致謝女身心受創、屢次想要輕生；轄區史港派出所長彭宗億得知情況後，主動代謝女聲請保護令，果然謝弟再次施暴時即遭法辦遏阻，謝女也以親筆信表示感謝：「很慶幸居住地有這麼優秀的所長和員警們！」

埔里警分局指出，謝女住在史港派出所轄區，其二弟去年因健康因素，由台中搬回埔里老家同住，因經濟及生活習慣不同，常不時以言詞冷嘲熱諷及羞辱，致謝女身心不勘常期遭受其擾，幾次有萌生尋短念頭；謝女在信中寫道「從他回來就到處跟親友宣揚，此次回來目的就是要把我趕出家門」、「無數次的言語羞辱、誣賴及我自身無法控制自己的情緒中，永無止境的爭吵」、「有一天他冷望著我說：你死了跟我不相干，我才清醒過來…」。

▲史港派出所長彭宗億（左）主動協助受親人家暴婦女聲請保護令。（圖／記者高堂堯翻攝）

至今年5月底，謝弟又在酒後情緒失控、將謝女座車玻璃砸毀，史港派出所長彭宗億獲報前往其住處處理時，因謝女礙於家醜和姊弟情面、對相關法條也不熟稔，認為走法律途徑也無法改變其生活現況，並未提告。

彭宗億細心了解緣由後，對儼然為家庭暴力長期受虐者的謝女提出建議，若堅持己念欲息事寧人、再姑息其弟之行為，將成為悲憫弱勢角色；為免憾事一再發生，彭宗億及同仁即代謝女完成通報並向法院聲請保護令，法院也在日前順利核發謝女之保護令。

果不其然，謝弟於日前再度因將謝女反鎖在屋外，謝女忍無可忍而報警，警方依謝弟違反保護令，訊後移送南投地檢署偵辦，爾後態度行為即有收斂，也讓謝女備感溫馨，親筆寫信給分局長，感謝分局、派出所及其同仁的熱心援助處理：「保護令下來後，我才得以鬆口氣過正常生活，如果不是員警機警又能苦民所苦，我想我應該只能惶惶無所依的過一天算一天吧！感恩您們。」