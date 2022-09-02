醉母回娘家唱歌爆亂鬥！她叫小兒子撂人打哥哥　結果竟內鬨慘了

記者邱中岳／台北報導

北市警局南港分局在日前接獲線報，有民宅發生爭執，甚至還有多名黑衣人聚集，警方到場後發現，原來是女子喝醉酒回娘家，因唱歌太大聲被制止，竟然與長子發生衝突，事後還叫小兒子從桃園撂人助陣，所幸派出所長以及警員獲悉後，立刻啟動快打趕往現場處理。

警方調查，54歲的陳姓婦人，在8月中旬凌晨時分，喝完酒回南港娘家，但因在屋內大聲高歌，引起鄰居注意，於是陳婦的母親以及陳婦的長子便出面制止，但陳婦非但不聽勸，還與38歲的陳姓長子吵了起來，甚至還當場發生拉扯。

▲陳婦喝醉跑回娘家，太吵被母親與長子制止，竟找小兒子撂人支援。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後陳婦心有不甘，打電話給桃園的29歲蔡姓小兒子，蔡姓小兒子立刻找了5人前往助陣，但蔡姓小兒子到場後卻因講話誤會，與來支援的朋友發生口角衝突，當場又打了起來，騷動之大引起鄰居注意，最後也隨即通知轄區南港派出所到場處理。

南港派出所所長林承緯接獲啟動快打後，立刻帶著14名警員前往現場，並當場喝斥並控制現場，最後還在蔡姓小兒子的車上搜出西瓜刀、開山刀，另外蔡姓小兒子前來助陣的友人，車上則是被搜出鋁棒，除了陳婦母親之外，其餘現場8人均被帶回派出所偵訊。

▲婦人喝醉在娘家唱歌，太吵被制止竟然與長子發生肢體衝突，小兒子撂人支援還起內鬨。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後，陳姓婦人與長子竟然互控傷害以及申請家暴保護，警方也依規定受理之外，也將陳婦等涉案人等，依照妨害秩序等罪嫌送辦，最後也呼籲，民眾有糾紛應立刻報警處理，避免私下尋仇，如有發現絕對嚴辦到底。