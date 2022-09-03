「老公1分20秒就X了」她嘆：沒房又被家暴！心酸1原因...不敢離婚

▲嫁給50歲大叔，原PO抱怨房事只有1分20秒就結束。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

為了孩子而維持破碎婚姻，這樣值得嗎？一名人妻苦訴，老公會家暴她，經濟上也不闊綽，繳完房租與開銷就沒錢了。而原PO也抱怨性生活不美滿，「每次只有1分鐘，有次偷偷計時是1分20秒。」至於原PO選擇繼續維持婚姻，全都是為了孩子，「外人看起來是幸福一家人，但其實我內心很不快樂。」

一名女網友在《匿名公社》抱怨，老公快50歲，兩人有年齡差距，「我以前不懂事被他騙」，而婚後讓原PO超後悔。原PO嫌棄老公沒車沒房、沒存款，就連性生活也不美滿，「每次只有1分鐘，有次偷偷計時是1分20秒。」

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話鋒一轉，原PO自曝被家暴，「非常恨他，想到以前他對我的不好，例如毆打我，還有現在他這麼爛，我很後悔。」

至於原PO沒選擇離婚，最大原因就是為了孩子，她無奈透露，一家三口租屋過生活，「就只是維持表面，至少還可以陪小孩，假日還能在外人看起來是幸福一家人，但其實我內心很不快樂。」

文章曝光後，網友紛紛狂勸，「趕緊想辦法在增加收入，貧賤夫妻百事哀，過幾年體力不行，收入又減少，房東又催租，孩子的學雜費，這家庭很快就分崩離析了」、「別在用『為了小孩』來催眠自己，沒錢、還被打？只有1分20秒也沒關係，但在精神上至少要補回一些吧？都沒有？是否該考慮放生了」、「女人還是自己要經濟獨立比較保險一點」、「1分20秒...妳該不會還沒感覺他就完事了，貧賤夫妻百事哀」。

▼網友狂搖頭。（圖／翻攝匿名公社）

