嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！網笑：男的真87

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻因丈夫嫖妓又家暴，心碎訴請離婚，開庭時先生大言不慚地說，「她根本沒搞清楚外遇的定義」、「我只有偶爾家暴，哪可能經常？」種種言論讓法官傻眼，大票網友也不禁笑虧，輕鬆勝訴了。

律師呂秋遠今在臉書分享案例，有位人妻在發現先生嫖妓後，提出離婚訴求，結果開庭通知讓男方完全暴走，竟狂發簡訊「以死明志」，加上之前丈夫也曾動過粗，於是她終於決定聲請保護令。

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開庭當天，人妻原以為會有一場唇槍舌戰；沒想到，對方並未找律師幫忙，而是單槍匹馬應戰。在聽完聲請人簡述理由後，法官便詢問男方事情的經過。

然而，男方根本不覺得自己有錯，理直氣壯地說「法官大人，嫖妓不是外遇，她根本沒搞清楚外遇的定義」、「對方律師說我經常對她家暴，這根本就是胡說八道，我只有偶爾，哪可能經常？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

聞言，法官進一步追問，「偶爾為何意？」結果渣夫竟回，「就幾次，我跟你說，我真的沒有要打她，如果真要打，以我的能力，哪裡只有可能這樣而已？」

眼看法官臉色越來越難看，但男方並未察覺，繼續說道「法官，以她的所作所為，我只不過罵她兩句，這也是剛好而已吧？」「我對她說，她離開我，我就要去死，又不是她死。這個跟家暴有什麼關係？」

對於這番神邏輯，最後法官搖搖頭，轉而對女方說「雖然你們離婚的訴訟還沒開庭，但其實，我也是決定妳能不能離婚的法官。原本我還在想，怎麼做才會對你們彼此是好的。我現在知道怎麼判決了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

看完如此奇葩的案例，網友們也不禁感嘆，「這男人沒救了，只是離婚後這個女人的人身安全嗎」、「這男的心智程度堪憂，誰遇誰倒霉」、「這男人好中二，還不知反省，跟他說話一定常常氣急攻心」、「這男的真的87分不能再高了」、「只有這個時候是神隊友」、「這男人根本火上加油」。

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