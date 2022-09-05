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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「四年前就想讓蔣萬安選台北市長」　吳敦義：今年也是很有機會贏

▲▼中間左起為國民黨前主席吳敦義、國民黨台北市長參選人。（圖／翻攝吳敦義臉書）

▲中間左起為國民黨前主席吳敦義、國民黨台北市長參選人。（圖／翻攝吳敦義臉書）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選11月26日登場，國民黨派出立委蔣萬安光復首都台北市，中華民國公教軍警消聯合總會5日成立後援會，國民黨前黨主席吳敦義也到場力挺，並透露其時四年前他就曾考慮讓蔣萬安來選台北市長，但可惜因故未能如願。

吳敦義說，四年前他擔任國民黨主席時，就想讓蔣萬安參選，如果當時選了，現在就已經坐上市長寶座，2022就是競選連任的。

不過，吳敦義表示，雖然晚了四年，但我信在大家全力支持下，蔣萬安今年底必然可以順利前進台北市政府，為國民黨拿回中央執權做準備。

吳敦義也提到，軍公教警消人員一直都是國家的棟樑，也是社會中最穩定的力量，過去國民黨執政時期，都能讓公務員在執行公務之外，也能保有最基本的尊嚴，但民進黨執政之後，年改過程退休的軍警、公務人員與老師一再被羞辱。

吳敦義說，四年前的地方選舉，他們打了漂亮的一戰，今年執政黨種種施政都悖離民意，民怨反彈更勝上一屆，尤其最近兩名年輕的警察被一個逃脫的受刑人殺害，這其中也有很多值得檢討的地方。 「大勢來看，今年選舉我們也是很有機會贏的，但大家既要同心協力，更不能掉以輕心」，並預祝蔣萬安順利成功。

民進黨台北市長參選人陳時中日前也邀來大咖站台，身兼黨主席的總統蔡英文出席宗教後援會成立現場，致詞時稱讚陳時中擔任防疫指揮官時的表現，更要大家全力替陳時中輔選，讓他成為最強的「市政指揮官」。

另外一方面，親民黨出身卻以無黨籍投入台北市長選戰的黃珊珊，目前只見台北市長柯文哲現身輔選，未見親民黨主席宋楚瑜幫忙拉抬，引來各界關注。

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