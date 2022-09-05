他挖走正妹後選人看板！落網稱太漂亮想收集...這2人海報也下手

▲候車亭看板「人像被失蹤」，白喬茵喊話了：想要海報請來訊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

前正妹主播、國民黨高雄市議員左楠區候選人白喬茵日前一面候車亭「人像被失蹤」，立即報警協尋。警方獲報後組成專案小組，沿路調閱監視器找尋可疑人士，鎖定犯嫌後通知到案說明，並查扣包含白喬茵、國民黨籍市長候選人柯志恩及時代力量籍市議員候選人鄭侑青的3張競選海報。陳嫌坦言，因為太漂亮帶回收集，警詢後依毀損罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

▲▼柯志恩、鄭佑青被割下海報的現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵設立於蓮潭會館旁的公車選舉看板遭毀損，左營分局2日接獲報案，沿線調閱監視器後發現，犯嫌犯案後徒步沿崇德路東往西方向離去，行經勝利路與左營大路口；同日下午又在左營大路及海功路口，毀損國民黨籍市長候選人柯志恩及時代力量籍市議員候選人鄭侑青的公車看板廣告，並沿左營大路北往南方向離去。

犯嫌當時身穿白色短袖上衣（胸前有字型文字）、黑色短褲、夾腳拖鞋、左手抱有紙箱等特徵，警方鎖定犯嫌，但他在鼓山區中華一路即消失無蹤，因此逐戶查訪，鄰居後來指證為陳嫌。

▲▼警方通知陳嫌到案說明，並查扣三張競選海報、做案用小刀。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方通知陳嫌到案說明，並查扣三張競選海報、做案用小刀，他則坦言，因為太漂亮帶回收集。詢後依毀損罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

左營分局分局長陳文耀強調，選舉投票是憲法所保障人民的參政權，將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力、避免衝突」等安全維護原則，不容以暴力或其他非法之方法干涉任何選舉活動，對於任何違法情事，左營分局必將全力偵辦，呼籲民眾切勿以身試法。