桃園9歲童確診「吸不到氣」父急求援　警車開道8分鐘到醫院

▲江父遇警車急忙攔車懇求開道協助將確診兒送醫。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市9歲江姓男童日前因確診新冠病毒導致嚴重氣管收縮幾乎無法呼吸，情況危急，適逢上班尖峰時刻塞車，江父攔下警方巡邏車懇請協助開道送醫，警車鳴笛開道讓尖峰時刻的28分鐘車程縮短至8分鐘，及時將江童就醫，化險為夷。

▲▼警車沿路鳴笛開道迅速將確診童及時送醫。（圖／中壢警分局提供）





中壢分局龍興派出所員警吳俊彤、洪哲文於2日8時執行巡邏勤務時，行經中壢區龍東路29巷31弄口時，右方突然駛出一部自小客車駕駛人江姓男子(37歲)搖下車窗神情慌張的，招手攔下巡邏車，向員警表示，9歲的兒子於早晨突然嚴重氣管收縮，無法呼吸已達休克狀態，急需送醫院就診。

因適逢上班時段道路壅塞，唯恐情況緊急延誤就醫，警方遂立即開啟警鳴器一路擔任前導車，幫忙戒護就醫，原本可能至少20分鐘的車程，僅用8分鐘就將該幼童成功送至中壢區天晟醫院急救，經檢查男童因新冠肺炎確診，肺部因病毒感染導致換氣不順，所幸巧遇巡邏員警協助開道送醫。

男童父母親表示，早上發現男童臉色不對勁，又不停在喘氣，經初篩後發現男童新冠肺炎確診，原本打算利用視訊問診方式避免外出，但男童突然表示吸不到氣，江姓民眾稱見情況急迫，就親自駕車將男童送醫，恰巧遇前方巡邏員警，情急下才攔下巡邏車請求協助，所幸遇到員警熱心服務開道護送，讓尖峰時刻的車程縮短及時就醫化險為夷，民眾對警方的協助表示萬分感謝。