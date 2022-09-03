校園單日+3081「累計逾45萬例」　全台1072所園校停課

▲今天校園單日新增43081例確診，1072所園校停課。（圖／彰化縣政府提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情持續升溫，根據教育部今（3日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增3081例確診，除7例為境外生，其餘3074例都是本土學生，其中又以國小單日確診1191例最多，學生累計確診總數已經超過45.8萬例，其中國小學生累積超過16.9萬例確診最多；另因疫情關係，全台22縣市共1072所園校停課。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為45萬8099例，比昨天新增3081例，在過去連續4天確診數超過4千例後，今天新增確診數低於4千例，也比昨天新增4278例確診還少。

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▲今天校園新增3081例確診。（圖／教育部提供）

而今天新增3081例當中，本土學生共新增3074例，包括大專校院新增324例、高中647例、國中442例、小學生1191例、幼兒園470例，也讓本土生累計確診總數來到45萬7059例；境外生今天新增7例確診案例，累計確診總數來到1040例。

另根據教育部今天公布最新統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共1072所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天減少41所，其中21所園校採「全校」暫停實體課程，比前一天增加5所，包括幼兒園11所、國小5校、國中3校、高級中等學校2校，另有1051所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天減少46所，包括幼兒園271所、國小510校、國中190校、高級中等學校80校，而大專校院因尚未開學，故無統計數字。