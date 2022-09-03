台東+225！衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種　落實防疫措施

▲台東縣今新增225確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣3日新增225位確診者，199名民眾戶籍或居住地分在台東、26名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案49180人、居隔者433人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至9/2下午16點為止，住院收治人數為22、加強版集中檢疫所為22人、居家照護現管人數有1877人。

台東縣衛生局表示，總計縣內共有2養護、4監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日新增1確診個案，為兒少安置機構員工，其餘無新增。

台東縣衛生局持續呼籲民眾應儘快完成完整疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施。而確診者如年滿65歲以上、或65歲以下有癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、失智及免疫不全任一疾病等，請盡快(5天內)給可開立抗病毒藥物合約院所醫師評估用藥，並請確實落實7天居家照護如有獨立房間可在家隔離，與非確診者共用衛浴使用完後請確實清消，如無獨立住所可撥打衛生局電話(上班日:089-331171;非上班日:089-347018)預約加強型防疫旅館。



後7天自主健康管理，如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，請一定嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動，未完成疫苗接種者也請於確診發病日起滿3個月盡快完成疫苗接種，以避免因重複感染造成重症情形。