　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情燒入校園「單日+4278」　全台1113所園校停課

▲▼暑假將過開學在即，為防範新冠肺炎變種病毒，花蓮防疫消毒大隊進行為期6天校園清潔消毒，為花蓮學子健康把關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲今天校園單日新增4278例確診，圖為之前花蓮校園進行清消。（圖／花蓮縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情升溫，校園確診數字也不例外，根據教育部今（2日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4278例確診，除16例為境外生，其餘4262例都是本土學生，其中又以國小單日確診1903例最多，學生累計確診總數已經超過45.5萬例，其中國小學生累積超過16.7萬例確診最多；另因疫情關係，全台22縣市共1113所園校停課。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為45萬5018例，比昨天新增4278例，為連續4日確診數超過4千例，但今天新增確診數少於昨天新增4767例確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今天校園單日新增4278例確診。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天校園單日新增4278例確診，累計超過45.5萬例確診。（圖／教育部提供）

而今天新增4278例當中，本土學生共新增4262例，包括大專校院新增311例、高中792例、國中607例、小學生1903例、幼兒園649例，也讓本土生累計確診總數來到45萬3985例；境外生今天新增16例確診案例，累計確診總數來到1033例。

另根據教育部今天公布最新統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共1113所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加273所，其中16所園校採「全校」暫停實體課程，比前一天減少7所，包括幼兒園8所、國小3校、國中3校、高級中等學校2校，另有1097所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加280所，包括幼兒園285所、國小537校、國中195校、高級中等學校80校，而大專校院因尚未開學，故無統計數字。

ET快訊
LIVE／軒嵐諾恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明
快訊／北北基宜桃都宣布了！各縣市「停班停課」懶人包一次看
快訊／北北基宣布　明正常上班課
激烈！12人登記參選台北市長　史上最多
好爸爸轉身變「冷血殺手」3槍殺2男　生活背景曝光
資深演員古谷一行逝世！　2度抗癌暴瘦20公斤
快訊／軒嵐諾站台灣旁就甩雨！　6縣市「豪雨特報」
妹子偷看色色片　驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友
快訊／台南也宣布了！各縣市「停班停課」懶人包一次看
金門發現無人機空投包裹藏「茶葉蛋、榨菜」　神秘密碼曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

軒嵐諾站台灣旁邊就甩雨！　氣象局發布6縣市「豪雨特報」

妹子偷看色色片！驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友

快訊／軒嵐諾雨彈狂炸　北北基22：00將宣布「是否停班停課」

京站突停電「漆黑45分鐘」　業者：台電電纜線發生短路

疫情燒入校園「單日+4278」　全台1113所園校停課

快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

今年中秋完勝關鍵！烤肉神器1+1　烤肉神器1+1 豬隊友立馬變神隊友

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

給喝水消氣...女友哄不好　他下秒直接潑水幫滅火！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

軒嵐諾站台灣旁邊就甩雨！　氣象局發布6縣市「豪雨特報」

妹子偷看色色片！驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友

快訊／軒嵐諾雨彈狂炸　北北基22：00將宣布「是否停班停課」

京站突停電「漆黑45分鐘」　業者：台電電纜線發生短路

疫情燒入校園「單日+4278」　全台1113所園校停課

快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

今年中秋完勝關鍵！烤肉神器1+1　烤肉神器1+1 豬隊友立馬變神隊友

LIVE／軒嵐諾「持續長胖」恐轉強颱！最快23：30陸警　氣象局最新說明

「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道

不斷更新／北北基宜桃明天正常上班上課！各縣市「停班停課」懶人包一次看

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

教宗想續簽《梵中協議》、缺席挺台聲明　蔡英文今晚派陳建仁訪教廷

快訊／軒嵐諾甩尾輕掃台灣　北北基共識3日正常上班上課

2022九合一選舉登記截止　新竹縣長5人角逐大位　

託颱風的福　海岬型船運價單日再漲56%、續創單日新高

「我也好想要李振昌回來」佛斯特談突破

反制對岸無人機侵擾　金防部出動干擾槍攔截

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

不斷更新／北北基桃明正常上班課

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時間曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

軒嵐諾西、北側空一塊！「颱風殺手」發威

更新／軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一覽

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

氣象局預估最快午夜陸警！暴風圈恐在東北角、宜蘭觸陸

更多熱門

相關新聞

台中1家8口接連確診　最小才9個月大

台中1家8口接連確診　最小才9個月大

今天是開學第4天，疫情明顯升溫，台中市國中小統計，共計289班停班，確診人數529人，比開學第一天停班87班、確診144人都呈翻倍成長。施勝桓小兒科診所醫師施勝桓表示，近來新增許多家庭群聚感染，其中有一家8口3天內接連確診，年紀最小的才9個月大，另外，疫苗快打站也湧現排隊人潮，今天2小時就施打超過100人。

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2校宣布停課

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2校宣布停課

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

當年到公司「被即刻放假」　勾網回憶怒了

當年到公司「被即刻放假」　勾網回憶怒了

學生單日+4767！全台840所園校停課

學生單日+4767！全台840所園校停課

關鍵字：

確診校園教育部停課

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

不斷更新／台南明正常上班課

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面