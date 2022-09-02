疫情燒入校園「單日+4278」　全台1113所園校停課

▲今天校園單日新增4278例確診，圖為之前花蓮校園進行清消。（圖／花蓮縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情升溫，校園確診數字也不例外，根據教育部今（2日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4278例確診，除16例為境外生，其餘4262例都是本土學生，其中又以國小單日確診1903例最多，學生累計確診總數已經超過45.5萬例，其中國小學生累積超過16.7萬例確診最多；另因疫情關係，全台22縣市共1113所園校停課。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為45萬5018例，比昨天新增4278例，為連續4日確診數超過4千例，但今天新增確診數少於昨天新增4767例確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天校園單日新增4278例確診，累計超過45.5萬例確診。（圖／教育部提供）

而今天新增4278例當中，本土學生共新增4262例，包括大專校院新增311例、高中792例、國中607例、小學生1903例、幼兒園649例，也讓本土生累計確診總數來到45萬3985例；境外生今天新增16例確診案例，累計確診總數來到1033例。

另根據教育部今天公布最新統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共1113所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加273所，其中16所園校採「全校」暫停實體課程，比前一天減少7所，包括幼兒園8所、國小3校、國中3校、高級中等學校2校，另有1097所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加280所，包括幼兒園285所、國小537校、國中195校、高級中等學校80校，而大專校院因尚未開學，故無統計數字。