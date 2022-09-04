　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不怕俄切斷天然氣供應　歐盟官員稱已有充分準備

▲▼ 天然氣,歐洲,俄羅斯。（圖／路透）

▲歐盟官員表示，俄羅斯若停止供應天然氣，歐盟已經充分準備。（圖／路透） 

文／中央社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）經濟事務執委簡提洛尼今天說，若俄羅斯完全停止天然氣供應，歐盟已有「充分準備」，拜儲量提高及節省能源措施之賜。

法新社報導，連接俄羅斯與德國北部的北溪天然氣管線（Nord Stream）原定經過3天停供維修後，於今天恢復運作。但俄羅斯國營天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天表示，這條管線的一具渦輪修復前，將無限期「全面」停止供氣。

路透社報導，這使得歐洲要獲取冬季所需燃料難度加深。簡提洛尼（Paolo Gentiloni）今天在義大利北部舉行的安博思論壇（Ambrosetti Forum）會議場邊被問到相關問題時表示，歐盟預期俄羅斯會遵守現行能源合約，但若不遵守，歐盟已有準備來迎接挑戰。

他說：「我們不怕（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的決定。我們要求他們遵守他們的合約。但如果他們不這麼做，我們已有反制的準備。」

簡提洛尼指出，歐盟各地的天然氣儲量已達高水準，歐盟也做好減少能源用量的計畫，這些都顯示，歐洲對於今年將面臨一個艱難的冬季正有所準備。

他說：「對抗俄羅斯用極端方式利用天然氣這項武器，我們已有充分準備。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
快訊／軒嵐諾暴風圈深夜正式觸陸！凌晨風雨最密集
iPhone 14 下周登場　外媒曝「五大升級」亮點
9月「天降橫財」4星座公開！　雙魚座等加薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不怕俄切斷天然氣供應　歐盟官員稱已有充分準備

28歲名校博士「被蝦皮錄取」　夫妻一下飛機就秒失業

快訊／液態氫燃料洩　NASA「阿提米絲1號」登月火箭試射二度中止

快訊／飛行員直播開飛機「撞沃爾瑪」網友緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

29歲飛行員嗆開飛機「撞沃爾瑪賣場」　盤旋1小時網友緊盯航跡

豬仔求救被發現！剃光頭後關水牢「喝糞水維生」　救出已淪失智青年

送行竟跟亡父一起上路！孝子「空中灑骨灰」　下秒意外墜機罹難

美通過《通膨削減法》　南韓不爽「遭背叛」！疑因尹錫悅拒見裴洛西

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

不怕俄切斷天然氣供應　歐盟官員稱已有充分準備

28歲名校博士「被蝦皮錄取」　夫妻一下飛機就秒失業

快訊／液態氫燃料洩　NASA「阿提米絲1號」登月火箭試射二度中止

快訊／飛行員直播開飛機「撞沃爾瑪」網友緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

29歲飛行員嗆開飛機「撞沃爾瑪賣場」　盤旋1小時網友緊盯航跡

豬仔求救被發現！剃光頭後關水牢「喝糞水維生」　救出已淪失智青年

送行竟跟亡父一起上路！孝子「空中灑骨灰」　下秒意外墜機罹難

美通過《通膨削減法》　南韓不爽「遭背叛」！疑因尹錫悅拒見裴洛西

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

疫情持續　中國多地勸民眾中秋節非必要不返鄉

不怕俄切斷天然氣供應　歐盟官員稱已有充分準備

欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮　真實反應千人笑翻

強化抗中　美國防部成立「特別工作組」盼簡化軍售流程

Karsa重返先發爭門票　Rookie阿卡莉團戰打一萬傷害...V5仍無緣世界賽

姆巴佩愛上大9歲「變性女模」　遊艇上霸氣公主抱笑開懷

知道答案卻一直塗改⋯考卷上都是淚！她18歲患強迫症11年

28歲名校博士「被蝦皮錄取」　夫妻一下飛機就秒失業

難忘與嘻哈天使婚約被他毀了！　尼克楊點名想與羅素打拳擊

亡父「頭七附身」兒突起乩！瞪眼巡視　眾人哭翻跪下：阿公啊

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

國際熱門新聞

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

孝子「空中灑亡父骨灰」下秒墜機慘死

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

即／飛行員直播開飛機撞沃爾瑪網緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

美過《通膨削減法》　南韓不爽「遭背叛」！

豬仔求救被發現！被關水牢靠喝糞水維生

NASA登月火箭試射二度中止

今年俄8寡頭詭異身亡　6人是能源高層

火車遇醉男性侵　人妻反抗竟被推下鐵軌慘死

29歲飛行員嗆開飛機「撞沃爾瑪賣場」　原地持續盤旋

更多熱門

相關新聞

烏克蘭反攻南部　英情報：達到一定程度戰術奇襲

烏克蘭反攻南部　英情報：達到一定程度戰術奇襲

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已進行6個多月，英國國防部發布每日情報公告指出，烏克蘭軍隊近日反攻南部地區，雖然達到的近期目標有限，但可能已經達成一定程度的戰術奇襲。

今年俄8寡頭詭異身亡　6人是能源高層

今年俄8寡頭詭異身亡　6人是能源高層

俄羅斯舉辦戈巴契夫告別式　民眾排隊獻花

俄羅斯舉辦戈巴契夫告別式　民眾排隊獻花

恢復供氣跳票！俄羅斯無限期關閉北溪1號

恢復供氣跳票！俄羅斯無限期關閉北溪1號

歐盟擬對俄國天然氣設價格上限　俄揚言切斷供應

歐盟擬對俄國天然氣設價格上限　俄揚言切斷供應

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

9月「天降橫財」4星座公開！

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

周日停班課一覽　全台5區停班停課

他「精液越射越少」女友譏：只有這樣？醫揭5大原因

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

軒嵐諾暴風圈觸陸　凌晨風雨最密集

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

新手媽媽被號誌燈砸　彰警扛責

周杰倫IG「突曬吳宗憲照片」網暴動

她年薪破百萬看上1755萬預售屋　網友見月繳貸款急勸退

孝子「空中灑亡父骨灰」下秒墜機慘死

阿堂鹹粥9個月漲2次　一碗粥260元

軒嵐諾緩慢向北！解除陸警時間出爐

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面