恢復供氣跳票！北溪1號繼續「被修理」　俄羅斯：無限期關閉管道

▲俄羅斯宣布持續關閉北溪1號管道。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）在8月31日關閉北溪1號管道進行為期3日的維修後，於9月2日晚間宣布，由於該公司發現通往德國的北溪1號管道（Nord Stream 1）仍有洩漏發生，因此北溪1號管道未能按計劃在9月3日恢復天然氣供應，且該公司將停止供氣至故障排除為止。

綜合外媒報導，俄羅斯天然氣工業股份公司指出，由於公司檢測到北溪1號壓縮機站的渦輪機仍有漏油發生，且管道也有多處設備故障需要緊急維修，因此北溪1號未能按計劃在3日恢復天然氣供應。該公司並未公開北溪1號管道重新開放的時間，僅表示他們將在北溪1號管道全面修復以前完全停止供氣。

北溪1號是俄羅斯往歐洲輸送天然氣的最大管道，每年的輸送能力高達550億立方公尺。報導稱，若要防止歐洲的能源危機增高，通過北溪1號持續供應天然氣至關重要。然而，在烏俄戰爭爆發後，俄羅斯與西方的關係變得愈發緊張，北溪1號也多次傳出被「斷氣」，即使恢復供氣，輸送量也大幅減少。

歐盟批評俄羅斯持續關閉北溪1號一事是「虛偽藉口作出的決定」，還指控俄羅斯天然氣工業股份公司不是可靠的供應商。與此同時，德國也硬氣宣布其天然氣儲備量高達84.3%，且有能力在9月初實現存儲量達85%的目標。