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俄舉辦戈巴契夫告別式！靈柩蓋國旗抬入工會大廈　民眾排長龍獻花

▲▼俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈為蘇聯最後一任領導人戈巴契夫舉行告別式，現場有多名民眾排隊等候進入會場瞻仰遺容。（圖／路透）

▲俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈為蘇聯最後一任領導人戈巴契夫舉行告別式，現場有多名民眾排隊等候進入會場瞻仰遺容。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

蘇聯最後一任領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在當地8月30日病逝，享耆壽91歲。俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈的圓柱大廳內為其舉行告別儀式，現場有多名民眾正在排隊等候進入會場瞻仰遺容。

據《華盛頓郵報》報導，戈巴契夫因長期重病醫治無效，在當地8月30日晚間去世。莫斯科政府沒有為這名蘇聯最後一任領導人舉行國葬，僅在莫斯科工會大廈的圓柱大廳內為其舉行公開的告別儀式，並開放讓所有民眾參與哀悼。

▲▼俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈為蘇聯最後一任領導人戈巴契夫舉行告別式，現場有多名民眾排隊等候進入會場瞻仰遺容。（圖／路透）

從現場畫面可見，戈巴契夫覆蓋俄羅斯國旗的靈柩目前已被抬入工會大廈，大廈外也有不少民眾排著長長的隊伍，等候進入會場致哀。儀式結束後，戈巴契夫將被送往新聖女公墓，並安葬於他妻子賴莎（Raisa）的墓地旁邊。

報導稱，俄羅斯總統普丁因工作行程安排，將不會出席戈巴契夫的告別式，但他9月1日已到戈巴契夫在莫斯科中央臨床醫院的靈柩獻花。《華盛頓郵報》聲稱，普丁此舉反映出了他對戈巴契夫與西方恢復友好關係、政治和經濟改革、支持言論自由和政府透明度，以及最重要的是對蘇聯解體的蔑視。

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