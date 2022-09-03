　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖巧合！俄8寡頭離奇身亡「6人是能源高層」　全家慘被滅門

▲▼俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油公司」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）1日因不明原因墜樓身亡。（圖／達志影像／newscom）

▲俄第二大石油生產商「盧克石油公司」董事長馬加諾夫（右）1日墜樓身亡。（圖／達志影像／newscom）

記者張方瑀／綜合報導

從今年1月開始，俄羅斯已經有8名商業大亨因自殺、重病、精神失常等原因死亡，有的甚至全家遭滅門。令人感到震驚的是，這8人裡面有6人的工作和能源相關，包含俄羅斯國有能源巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」與最大私人能源公司「盧克石油」。

俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）1日從醫院6樓落下身亡；公司透過聲明指出，他是因為「重病」去世，但墜樓的照片仍在網路上瘋傳，各種陰謀論隨之而出。

CNN指出，從今年1月底開始至今，已經有8名俄羅斯商業大亨死於自殺、重病、精神失常等原因，令人感到震驚的是，這8人裡面有6人的工作和能源相關，包含俄羅斯最大的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）與盧克石油（Lukoil）。

▲▼俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫被發現陳屍家中。（圖／翻攝自推特）

▲阿瓦耶夫疑似使用手槍擊斃孕妻及女兒後自戕。（圖／翻攝自推特）

第一起死亡事件發生在1月30日，死者是Gazprom高階主管舒利曼（Leonid Shulman），他被發現陳屍聖彼得堡附近的別墅裡，倒臥浴室地板血泊中，身上多處刀傷，但警方不願透露現場遺書的內容。接著是Gazprom的副總經理秋拉科夫（Alexander Tyulakov）在2月25日被發現吊死在自家車庫內，生前疑似遭虐打，但警方從現場遺書推斷為自殺。

接著到了4月，又有兩名和Gazprom有關的高層死於非命，兩起案件僅相差一天。前普丁政府官員、俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avaev）4月18日與妻女被發現陳屍在莫斯科豪宅內，他疑似使用手槍擊斃孕妻及女兒後自戕。叛逃至烏克蘭的Gazprom bank副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev）認為，阿瓦耶夫的死是刻意安排的，「因為他可能知道太多了。」

▲▼俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席、寡頭富豪普羅托森亞（Sergey Protosenya）與妻女陳屍西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

▲普羅托森亞與妻女一起陳屍在西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

阿瓦耶夫被發現死亡後的隔一天，俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席普羅托森亞（Sergey Protosenya）被發現吊死在西班牙豪宅庭院，妻女陳屍屋內、身上多處刀傷。西班牙調查單位研判，他使用斧頭及刀子殺害沉睡中的妻女，隨後在庭院輕生；但有媒體指出，現場沒有遺書，凶器上沒有指紋，富豪身上也沒有發現血跡。

盧克石油負責人蘇博廷（Alexander Subbotin）5月8日疑似為了治療宿醉，求助薩滿精神治療師，結果在接受蟾蜍毒液的皮下注射後，不幸因心臟衰竭死亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►俄第二大石油商董事長驚傳「醫院墜樓亡」　公司駁：是重病離世
►恢復供氣跳票！北溪1號繼續「被修理」　俄羅斯：無限期關閉管道

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
軒嵐諾來了！暴風圈最快今晚8點前碰觸東北角　暴雨轟炸熱區曝
破舊紅綠燈砸新手媽　多處骨折恐癱瘓
快訊／戴資穎惜敗安洗瑩　無緣晉級日本公開賽冠軍戰
周杰倫IG驚喜「曬吳宗憲照片」　網暴動敲碗求合體
LIVE／軒嵐諾「擦邊」觸陸時間延後　氣象局最新說明
軒嵐諾「回春」！再幾小時暴風圈碰觸東北角　入夜雨勢狂炸
華視新任總經理出爐！　藍宜楨「完整經歷曝光」
「一次弄破才不痛」他騙破處爆血！　小女友昏厥送醫GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

恐怖巧合！俄8寡頭離奇身亡「6人是能源高層」　全家慘被滅門

阿根廷「不明肺炎」增至10例！WHO正在監測疫情　恐與吸入物質有關

烏龍醫早3個月剖腹！切開發現「胎兒太小」縫回去　孕婦慘病危

俄舉辦戈巴契夫告別式！靈柩蓋國旗抬入工會大廈　民眾排長龍獻花

離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗衣煮飯」　翹聚餐會被開除

新聞報一半蒼蠅飛進口中！美女主播淡定生吞畫面曝：還在喉嚨裡拍翅

吃下爸爸餵的優格　7歲小姐弟「死在床上」！恐怖原因曝光

川普住宅私藏逾萬政府文件！抄家清單曝光　48機密文件消失引猜疑

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

阿嬤塞零用錢給金孫❤️　不接受退錢反應超可愛

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

恐怖巧合！俄8寡頭離奇身亡「6人是能源高層」　全家慘被滅門

阿根廷「不明肺炎」增至10例！WHO正在監測疫情　恐與吸入物質有關

烏龍醫早3個月剖腹！切開發現「胎兒太小」縫回去　孕婦慘病危

俄舉辦戈巴契夫告別式！靈柩蓋國旗抬入工會大廈　民眾排長龍獻花

離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗衣煮飯」　翹聚餐會被開除

新聞報一半蒼蠅飛進口中！美女主播淡定生吞畫面曝：還在喉嚨裡拍翅

吃下爸爸餵的優格　7歲小姐弟「死在床上」！恐怖原因曝光

川普住宅私藏逾萬政府文件！抄家清單曝光　48機密文件消失引猜疑

首度為陳時中站台　蔡英文：今年底選戰一定會贏

她常「生悶氣」！看診頻喊悶　醫一查驚：是肺腺癌

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！39班機取消、106船班停駛　雙鐵正常

不斷更新／台東宣布：明正常上班、上課　各縣市懶人包一次看

麗晶精品黃金週目標上看5億營收　逾半數新客助攻全年業績創高

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

保柚來香聚　南檢與台南市府攜手反賄選

《順風》美月剪成「張員瑛同款瀏海」對比殘酷　見到成品哭出來

統一獅單季登錄2個羅薩　寫下聯盟新紀錄

選美也能做公益！2022金萌獎將開跑　寵物展巨型看板超吸睛

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

辣妹遊客露側乳裸背現身機場　影片迷暈16萬人

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

卡車雨天打滑甩尾！　2女被尬進車底喪命

血型預測中風機率　這一型最危險

王室3娃寫卡片給「黛妃奶奶」1句話惹哭網友

南韓淫魔性侵11少女即將出獄　京畿道陷恐慌

車震衰遇搶匪！夫妻全裸被轟上街畫面曝

歐盟擬對俄國天然氣設價格上限　俄揚言切斷供應

美研究警告：mRNA疫苗恐讓人類免疫系統失靈

美國宣布對台軍售魚叉、響尾蛇飛彈　3批共336億台幣

更多熱門

相關新聞

俄羅斯舉辦戈巴契夫告別式　民眾排隊獻花

俄羅斯舉辦戈巴契夫告別式　民眾排隊獻花

蘇聯最後一任領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在當地8月30日病逝，享耆壽91歲。俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈的圓柱大廳內為其舉行告別儀式，現場有多名民眾正在排隊等候進入會場瞻仰遺容。

恢復供氣跳票！俄羅斯無限期關閉北溪1號

恢復供氣跳票！俄羅斯無限期關閉北溪1號

歐盟擬對俄國天然氣設價格上限　俄揚言切斷供應

歐盟擬對俄國天然氣設價格上限　俄揚言切斷供應

誤判衝斑馬線「1死2重傷」　撞飛瞬間曝

誤判衝斑馬線「1死2重傷」　撞飛瞬間曝

戈巴契夫辭世　普丁不會出席喪禮

戈巴契夫辭世　普丁不會出席喪禮

關鍵字：

俄羅斯能源石油天然氣富豪

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

郭婷筠住家隔壁飄惡臭　驚見發黑屍體

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

V熱戀Jennie躺床視角疑外洩　BLACKPINK Lisa私照也外流

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

記者爆料：Jennie整支手機遭駭了　「刻意重拍上傳」原因令人發毛

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面