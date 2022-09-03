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30年鏽蝕號誌燈惹禍！新手媽媽被砸進加護病房　彰警扛責

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化1名新手媽媽昨日行經員林市中山南路及南昌街口，被千斤重的號誌燈砸中，身體多處骨折住進加護病房急救，家人為她PO網集氣，這支號誌燈桿主管單位則是縣警察局交通隊，投保千萬委由外包廠商維護，昨日得知婦人被砸中受傷後，縣長及相關人等第一時間也前往醫院探視傷況。

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒撞到騎士。（圖／王姓民眾提供）▲女婦人家人po文集氣。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲女騎士家人PO網集氣。（圖／民眾提供）

這支肇事的號誌燈桿設立長達30年，基座已經全部鏽蝕，被狂風一吹不支倒地，警方扛起責任，同時為受傷新手媽媽申請醫療照護、申請意外保險理賠，並追究外包廠商責任。

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒撞到騎士。（圖／王姓民眾提供）

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒砸中女騎士。（圖／民眾提供）

紅綠燈倒塌女騎士遭壓傷，縣長王惠美得知後，隨即偕同警察局長吳坤旭前往彰基醫院慰問探視傷者及家屬，並致贈慰問金，同時請院方給予全力的協助與醫療，警察局亦指派專責人員關懷協助傷者及家屬。

▲▼彰化縣長王惠美及縣警局長吳坤旭前往彰基慰問。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美及縣警局長吳坤旭前往彰基慰問。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警察局目前養護縣內交通號誌計有三色號誌1984組、閃光號誌1066組，合計3050組，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內號誌設施巡視維護1次以上。另依契約書規定，有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，警方將嚴加追究廠商有無善盡履約維護責任。

為防範類似號誌倒塌傷人事件再次發生，警察局已即時通報維修廠商並動員各警察分局轄區派出所全面檢修縣內號誌是否有鏽蝕倒塌之虞，將儘速汰舊換新，以維護用路人行車安全。

而這名新手媽媽昨日送進員林基督教醫院後，傷勢嚴重轉送彰基，住進加護病房，其家人PO文，希望廣大網友加油集氣，讓她恢復健康。

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒撞到騎士。（圖／王姓民眾提供）

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