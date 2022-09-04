兒童新冠重症達200例！再增1名2歲女童MIS-C「確診1個月後發燒」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增68例中重症，當中又確認1名兒童重症MIS-C，個案是一名2歲女童，在確診新冠1個多月後陸續出現發燒、出疹等症狀，送急診檢查發炎指數升高，診斷MIS-C，目前還在住院中；國內12歲以下兒童重症累積達到200例，當中MIS-C占最多已經有125例。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥說明，指揮中心今日新增通報68例中重症，當中有38例屬於中症，30例屬於重症；國內1~9月累計24387例重症，其中9209名死亡。

今日新增特殊重症個案方面，又確認1例兒童重症MIS-C，莊人祥表示，個案為2歲女童，沒有慢性病史，沒有接種過疫苗，7/11確診新冠，8/25起持續發燒，8/30手腳出疹到急診，檢查有喉嚨紅腫、發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C住院。目前個案已經沒有發燒，發炎指數下降，於一般兒童病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計200例，當中有29人死亡；重症個案分別是29例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、125例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

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