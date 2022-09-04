快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北再破7千最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增34,126例本土個案，縣市分布仍以六都為多，新北市7,636例排行第一，接著是台北市4,219例、台中市3,973例、桃園市3,918例、高雄市2,555例、台南市2,040例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之34,126例本土病例，為15,771例男性、18,347例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,636例)，臺北市(4,219例)，臺中市(3,973例)，桃園市(3,918例)，高雄市(2,555例)，臺南市(2,040例)，彰化縣(1,403例)，新竹縣(1,034例)，新竹市(1,024例)，屏東縣(829例)，苗栗縣(818例)，基隆市(750例)，宜蘭縣(727例)，花蓮縣(647例)，雲林縣(630例)，南投縣(529例)，嘉義縣(474例)，嘉義市(324例)，臺東縣(278例)，澎湖縣(163例)，金門縣(135例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增35例本土病例死亡個案，為19例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月1日，死亡日期介於5月22日至9月1日。

▲9/4新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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