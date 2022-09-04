快訊／今增34126例本土「連6天破3萬」　另增35死

記者洪巧藍／台北報導

連六天單日本土破3萬！中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,126例本土個案，另增232例境外移入，確診個案中新增35例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天本土病例比昨天增加1500多例，上升4.9%，比上週同日增加7600多例，上升29%。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之34,126例本土病例，為15,771例男性、18,347例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,636例)，臺北市(4,219例)，臺中市(3,973例)，桃園市(3,918例)，高雄市(2,555例)，臺南市(2,040例)，彰化縣(1,403例)，新竹縣(1,034例)，新竹市(1,024例)，屏東縣(829例)，苗栗縣(818例)，基隆市(750例)，宜蘭縣(727例)，花蓮縣(647例)，雲林縣(630例)，南投縣(529例)，嘉義縣(474例)，嘉義市(324例)，臺東縣(278例)，澎湖縣(163例)，金門縣(135例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增35例本土病例死亡個案，為19例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月1日，死亡日期介於5月22日至9月1日。

▲9/4新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，為132例男性、100例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，印尼(6例)，泰國(5例)，新加坡及菲律賓(各4例)，法國及日本(各3例)，柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、印度、香港及馬來西亞(各2例)、緬甸及韓國(各1例)移入，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月3日。

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