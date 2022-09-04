　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增34126例本土「連6天破3萬」　另增35死

記者洪巧藍／台北報導

連六天單日本土破3萬！中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,126例本土個案，另增232例境外移入，確診個案中新增35例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天本土病例比昨天增加1500多例，上升4.9%，比上週同日增加7600多例，上升29%。

▲▼指揮中心 莊人祥 發言人（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之34,126例本土病例，為15,771例男性、18,347例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,636例)，臺北市(4,219例)，臺中市(3,973例)，桃園市(3,918例)，高雄市(2,555例)，臺南市(2,040例)，彰化縣(1,403例)，新竹縣(1,034例)，新竹市(1,024例)，屏東縣(829例)，苗栗縣(818例)，基隆市(750例)，宜蘭縣(727例)，花蓮縣(647例)，雲林縣(630例)，南投縣(529例)，嘉義縣(474例)，嘉義市(324例)，臺東縣(278例)，澎湖縣(163例)，金門縣(135例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增35例本土病例死亡個案，為19例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月1日，死亡日期介於5月22日至9月1日。

▲▼9/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲9/4新增確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，為132例男性、100例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，印尼(6例)，泰國(5例)，新加坡及菲律賓(各4例)，法國及日本(各3例)，柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、印度、香港及馬來西亞(各2例)、緬甸及韓國(各1例)移入，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月3日。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！
快訊／BMW男台74逆向狂飆！　被警攔「倒推嚕」1公里
空拍畫面曝！苗21線坍方山壁全禿　超長「滑石道」現形
軒嵐諾北上！改2縣市迎雨　中秋連假「有利颱風生成」
11歲女兒房內裝攝影機！　網紅被轟監控：小孩沒人格
澳媒「饒河街景」看台灣　讚蔡英文策略成功
陳時中推公廁免治馬桶　日研究：細菌恐「直噴肛門」傳染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢：可能在週二、週三出現

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！台鐵平溪搶通、40船班停駛

月世界熱氣球9／5夢幻起飛！售票秒殺別失望　視天候釋搭乘名額

台鐵平溪線「泥水淹過軌面」一度中斷　三貂嶺=菁桐恢復通行

入夜雨漸停！改吹西南風2縣市迎雨　中秋連假間「有利颱風生成」

颱風延賽「全校停課辦比賽」　家長跳腳「難道要請假帶小孩」　

基隆+705！專責病房空床率67.9%　林右昌籲籲儘速接種疫苗

兒童新冠重症達200例！再增1名2歲女童MIS-C「確診1個月後發燒」

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢：可能在週二、週三出現

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！台鐵平溪搶通、40船班停駛

月世界熱氣球9／5夢幻起飛！售票秒殺別失望　視天候釋搭乘名額

台鐵平溪線「泥水淹過軌面」一度中斷　三貂嶺=菁桐恢復通行

入夜雨漸停！改吹西南風2縣市迎雨　中秋連假間「有利颱風生成」

颱風延賽「全校停課辦比賽」　家長跳腳「難道要請假帶小孩」　

基隆+705！專責病房空床率67.9%　林右昌籲籲儘速接種疫苗

兒童新冠重症達200例！再增1名2歲女童MIS-C「確診1個月後發燒」

挹注救災一臂之力　在地企業捐贈西港義勇消防分隊無線電

陳時中提公廁裝免治馬桶　黃珊珊：提升品質比「華而不實設備」有用

宜蘭冬山一冷凍廠氨氣槽大量洩漏　員工緊急疏散逃生

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

玩「真心話大冒險」被問有整形嗎？　大元竟「自爆項目」被笑太誠實

台人1習慣打臉「免治馬桶政見」　她見一幕噁暈！網喊：寧可半蹲上

陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢：可能在週二、週三出現

陳柏豪確診缺陣　黃恩賜上一軍支援

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

周日停班課一覽　全台5區停班停課

亡父「頭七附身」兒起乩！瞪眼巡視　眾人哭翻跪下

明上班日天氣曝　4秒片看軒嵐諾「重新開眼」

軒嵐諾暴風圈觸陸　凌晨風雨最密集

阿堂鹹粥9個月漲2次　一碗粥260元

欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮

快訊／蘭嶼緊急宣布！　全台停班停課一覽表

軒嵐諾再開眼！白天最靠近　各地風雨漸緩時間曝

桃園男大生颱風天偷她傘　店家怒PO畫面：不屑賺你們錢

阿堂鹹粥遭洗1星負評！律師喊「嫌貴別吃」

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲籲儘速接種疫苗

中央疫情指揮中心4日公布國內本土病例，新增3萬4126例，其中基隆新增705例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續超過六成，近日來國內確診人數呈現上升趨勢，面對不斷變異的病毒。他呼籲民眾持續遵守中央的防疫指引，儘快接種疫苗提升保護力，尤其是長者與幼兒更不可以輕忽。

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北破7千最多

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北破7千最多

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

即／巨樹遭吹倒　壓垮真理大學圍牆

即／巨樹遭吹倒　壓垮真理大學圍牆

即／北市大樓玻璃破裂掉落！無辜路人砸破頭

即／北市大樓玻璃破裂掉落！無辜路人砸破頭

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染影音

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

阿嬌：我不是真的想結婚！41歲還沒生「有點後悔」

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面