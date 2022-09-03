不滿被分手「嗆公布性愛影片」　害女友憂鬱症...恐怖情人下場曝

▲桃園市李姓男子去年不滿女友提分手且封鎖電話，揚言散播2人性愛影片逼迫女友復合，還恫嚇要殺了女友等語。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年4月間不滿女友突然提分手，還封鎖他的電話，試圖挽回遭拒後直接打電話至女友工作場合恐嚇，還透過Line揚言要散播2人性愛影片，還揚言「我會殺了妳」，女子不堪其擾報警提告。桃園地院審理時，李男坦承犯案不諱，法官審結依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑2月、又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，本案還可上訴。

檢警調查，44歲的李姓男子去年4月間，因為不滿女友提分手且封鎖其電話，竟打電話到女友工作場所聲稱「要找人三餐早晚到妳家門口站崗」、「做愛的時候跟我講不能沒有我」等語，揚言要讓女友生不如死。隨後再透過通訊軟體Line傳送「想再多看我們恩愛的影片呢？」「我會殺了妳」等語恫嚇，女子不堪其擾報警提告。

桃園地院審理時，李坦承犯行，受害女子則指證李男於去年4月間，2人在摩鐵與汽車旅館房間內，未經其同意，以手機竊錄2人性行為之非公開活動及身體隱私部位影片，事後多次打電話或透過通訊軟體恫嚇等犯行。

法官審酌李與告訴人前為男女朋友關係，理應互相尊重，李未徵得告訴人同意，竊錄2人間親密行為及身體隱私部位，並以言詞恐嚇致其心生畏懼，對告訴人身心造成嚴重傷害，還患有中度憂鬱症，考量他犯後坦承犯行，審結依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑2月；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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