暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

▲桃園警方專案小組追查犯下槍殺2名男子在逃的蘇姓男子到案，已通報移民署對蘇實施境管，以防止潛逃出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方偵辦0901桃園區中華路出租套房2死命案，經過多方比對後鎖定是蘇姓男子所為，但他事後逃逸無蹤又隨身攜帶槍械，專案小組已針對蘇男可能落腳或藏身處展調查；另一方面，警方也向移民署入出境管理局通報對蘇男境管，以免蘇男趁機潛逃出境。

檢警調查，36歲的蘇姓男子1日晚間7時許，相約楊姓男子與陳姓男子在桃園區中華路某大樓3樓出租套房碰面，蘇男到達現場後請屋內其餘人離開，疑似已準備手槍近距離對2人頭部開槍，其中1人倒臥地上，另1人則躺臥床上，蘇男行兇後隨即步行下樓，離去前疑似以手機向接應對象通報「已完成任務」後搭乘計程車逃逸。

▲桃園地檢署檢察官劉威宏昨（2）日在桃殯對2名死者相驗，為釐清死因將於下週一上午解剖確認真正死因。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園警方趕抵現場，發現現場血流滿地，2日經過專案小組調閱大樓監視畫面，並根據現場附近目擊者比對，根據其粗厚眉毛與右手刺青等特徵，確認兇嫌就是蘇姓男子，由於蘇男隨身攜帶槍枝，具有高度危險，警方除透過蘇男親友管道希望找到其可能藏身地點，並已通報內政部移民署入出境管理局與航警局人員對蘇男境管，以防其潛逃出境。

此外，桃園地檢署昨天中午已完成陳姓與楊姓男子相驗，確認致命傷都集中在頭部處，為了解死因將於下週一上午9時30分在桃園殯儀館解剖釐清真正死因。

▲蘇姓槍手右手上刺青明顯。（圖／民眾提供）

【更多新聞】

►桃園槍殺2死相驗結果曝！殺手通報「任務完成」 3人都詐團成員

►陪兒子歡樂合照後…好爸爸轉身變冷血殺手3槍殺2男 生活背景曝光

►中颱軒嵐諾來勢洶洶 桃園復興光華聯絡道下午5時起預防性封路