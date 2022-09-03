黃珊珊控「陳時中廁所探頭」動作違法　開轟：不只是一句幽默可解釋

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長候選人陳時中3日提出「廣設公廁免治馬桶政見」，未料宣傳影片卻被爆出有偷窺情節，引發熱議。曾任北市政府性別平等委員會副主委的無黨籍台北市長參選人黃珊珊痛批，「偷窺他人如廁動作」若造成其他有心人士效仿，已經不只是一句「幽默」可以解釋；從廁所隔板上探頭還比出勝利手勢的行為，在現實中已觸犯了《性騷擾防治法》與刑法中的《妨害秘密罪》。​

陳時中今（3日）召開「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，喊話未來要全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，並在臉書推出與四叉貓共同演出的宣傳影片。影片中可見四叉貓在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。

針對影片內「廁所探頭偷窺」畫面，黃珊珊開嗆，把偷窺當創意、把妨礙秘密與性騷擾當有趣，這難道是陳時中口中想要達到的「文明城市」？​她認為，競選團隊雖然只是希望能活潑呈現政見，出發點並無惡意，但將侵害隱私當有趣，不僅無助於政策溝通，更是一種踰越價值底線的失控。​

黃珊珊表示，她曾擔任台北市政府性別平等委員會副主委，「我必須敬告陳時中先生，你的免治馬桶宣傳影片中偷窺其他人如廁的動作，若造成其他有心人士效仿，已經不只是一句『幽默』可以解釋。因為從廁所隔板上探頭還比出勝利手勢的行為，在現實中已觸犯了《性騷擾防治法》與刑法中的《妨害秘密罪》。​」

黃珊珊說，對於年紀更小的支持者，可能造成「這種行為只是開玩笑無妨」的認知錯誤，這與市府多年來的努力推動的性平教育，完全背道而馳。​不僅如此，現在的候選人與公部門，都非常善於運用網路社群溝通，但一昧追求流量，卻詆毀性平價值、踰越價值界線，「我認為這不是選民想看到的宣傳方式。​」

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黃珊珊補充，環保局這幾年提升優良廁所的比例，已經到達無微不至的地步，市民需要的，不是華而不實的高檔設備，而是建立一個進步的公廁文化，讓下一個使用者可以感謝上一個人留下乾淨、無異味且舒適的環境。​

▼陳時中拋公廁換免治馬桶，廣告片「廁所偷窺」引發網友熱議 。（圖／陳時中臉書，下同）

