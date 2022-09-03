首度為陳時中站台　蔡英文：今年底選戰一定會贏

▲蔡英文出席陳時中宗教界後援會成立大會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文3日首度幫台北市長參選人陳時中站台輔選，一同出席宗教界後援會成立大會。蔡英文表示，陳時中過去是台灣最強的防疫指揮官，「未來，他就是台北最強的市政指揮官」，並喊話所有台北隊的朋友，一起支持陳時中承擔重任、服務市民，帶領台北成為世界最具指標性的國際城市，成為大家感到驕傲的國家首都。

蔡英文致詞一開始就稱陳時中為「未來的台北市長」，還笑稱因為競總主委、前副總統陳建仁出訪梵蒂岡，自己今天是來代班的，「我是代班主任委員」，今年年底選戰，台北市長這一局，我們一定要贏，也一定會贏。



蔡英文說，要感謝所有宗教界的好朋友，今天現場有很多熟面孔，從2012年、到2016年、到2020年，一路走來，大家給她最多的溫暖、最大的支持；最重要的是，大家更團結支持台灣。今天現場在座的朋友，雖然來自不同的信仰教派，但是大家愛台灣、關心台灣的心，都是一樣的。



蔡英文提到，這幾年來，透過一場又一場的宗教活動，以及各式樣的國際論壇，台灣對宗教的包容尊重，還有我們多元的信仰活力，都傳達到全世界。台北是我們的首都，這裡不僅是台灣接軌國際的核心，也是宗教信仰的匯聚中心。

蔡英文說，陳時中提出了一個政見，就是要在台北市政府成立「國際事務局」，他已經準備好了，要重新擦亮這座城市的城市外交，相信他會讓世界再次看見，台灣的宗教信仰的力量，今天站在這裡一起挺陳時中，他要打造「世界的台北」，一起努力、一起完成。

「阿中自從宣布參選以來，他已經跑遍了12個行政區，他真的很受歡迎，走到哪裡、人群就跟著他。」蔡英文說，很多家長帶著小孩，是特別要來謝謝他的，謝謝過去兩年多來，阿中不眠不休為台灣拚防疫；也有很多長輩和年輕人，是專程來跟他反映心聲，反映大家對台北現狀的焦慮，還有對台北未來的期待。

「台北有最多的資源、最進步的科技，和最完善的建設。」蔡英文表示，過去7年多，看到的是台北市的人口快速流失，現在的台北人，已經失去了那種身在國家首都的自信和光榮，取而代之的，卻是一個對未來發展的焦慮。

蔡英文強調，台北是國家的首都，現在更是世界注目的國際城市，台北的發展不能再拖，這裡的進步也不能再等，「這裡現在最需要的，就是這一位有能力、有視野，能夠帶領台北往前走的領導者，今天，我們最好的市長人選就在這裡」。



蔡英文說，過去2年多陳時中身經百戰，坐鎮在指揮中心的最前線，有能力、有肩膀，更有高的EQ。面對起伏不定的疫情，他冷靜沉著；面對各界不同的聲音，他誠懇溝通；面對複雜的國際情勢，他行得正、站得穩，為台灣爭取到更多的疫苗和快篩。

「過去，陳時中是台灣最強的防疫指揮官。未來，陳時中就是我們台北，最強的市政指揮官。」蔡英文表示，過去這一陣子，陳時中陸續公布競選政見，每一項都對症下藥。

蔡英文提到，中央政府明年編列的總預算是創歷史新高，要把重點投入在社會福利跟社會照顧、投資在基礎建設，更要投資在國防領域的發展。中央有目標、有經費，在地方就更需要有能力又有執行力的陳時中，才能強強相加，把市民朋友從小顧到老，讓台北更好，「距離年底選舉，剩不到三個月的時間，我們所有台北隊的朋友，我們一起站出來，一起挺陳時中，一起挺我們最強的市政指揮官」。



另外，蔡英文也提到，年底選舉還有一票要拜託大家，就是18歲公民權。這次的修憲複決，門檻很高，需要965萬張選票的同意票。蔡說，2020年她連任成功，817萬票是有史以來最高票，但這還不夠，要超過965萬票才能修憲成功，「台灣能不能深化民主？能不能擴大公民參與？這一票真的很重要，要拜託大家，記得一定要投」。