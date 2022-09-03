桃園區運動中心泳池整修...至今未開工　賴香伶：令市民失望

▲桃園區運動中心泳池整修仍未開工？賴香伶指出：令市民失望。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶、3日應邀與市議員參選人黃成峻，參加三民里秋節活動，里民向賴香伶等人再度抱怨，里內的桃園國民運動中心，室內游泳池使用一年半就報修，從去年2月封閉迄今遲未修復，8月初，儘管民眾黨及議員們多次質疑此事，但又過了近月，泳池仍然封閉中！

針對賴香伶的質疑，桃園市政府尚未做出回應。

▲桃園區運動中心泳池從去年2月封閉迄今遲未修復。（圖／賴香伶競辦提供）



賴香伶表示：「桃園國民運動中心整修經費從60萬膨脹到1500多萬元，據其所知，1500萬元預算已經撥下，桃園市議會現在開議中議員應盡速去了解，為什麼這預算不能用，市民朋友喜歡運動可是這個地方已經荒廢了好久的時間，這樣的行政效率與處理事情的態度市民朋友都看在眼裡，當時原本以為只是磁磚剝落的小修繕，整個最後評估起來竟然是整個設計結構都有問題，才會追加到1500多萬的預算來重新整建，當時的發包、施作、驗收，廠商還有市府要負全部責任，不能讓市民的權益受損，讓喜歡運動、喜歡游泳的市民失望。」

民眾黨桃園市議員參選人黃成峻表示，桃園國民運動中心整修工程，從原本60萬元追加逾20倍的金額，到現在大家看到它還是在維修的狀態不能進去，桃園國民運動中心2018年正式開幕啟用，一年半後游泳池因為磁磚剝落要整修，據我手上的資料，在整修期間發現裡面有包含一些垃圾等雜物，所以預算暴增。

黃成峻說，據其所知，這筆預算市議會已經通過撥下來了，但這個錢目前還在黨產會一直沒有給委託經營者救國團，試問為什麼這個錢為什麼沒撥下來？是不是當中又存在什麼問題？夏天都快過了，附近的市民卻無法使用，對市府宣稱要推動運動活力的桃園新城市，是重要考驗。