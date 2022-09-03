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軒嵐諾颱風逼近　林右昌「天降甘霖」：基隆缺水逐步解除警報

記者詹宜庭／台北報導

軒嵐諾颱風連兩日降雨皆集中於基隆河上游山區，解決基隆中正區與信義區供水不足情形。對此，基隆市長林右昌表示，颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，河川旱象已消除；若依水利氣象單位經驗，時值已進入季節改變，雨天將會不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年，「天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報。」

基隆新山水庫日前蓄水量率不到40％，水情緊急亮黃燈。經濟部長王美花先前更為此召開供水情勢檢討會議，針對缺水問題做相關因應措施，基隆市（含新北市汐止區）從9月3日起，水情由綠燈調整為黃燈，將實施減壓供水。自來水一區處表示，停止噴水池、澆灌或洗街等非急需或非必要用水。

不過，隨著軒嵐諾颱風逐漸逼近，台灣北部地區將首當其衝。根據氣象局指出，總雨量預測於新北市山區將達到400到700毫米，已解決基隆中正區和信義區高地供水不足之情形。

林右昌表示，基隆的「新山水庫」屬「離槽式水庫」，集水區很小，因此不會像「在槽式水庫」（例如：翡翠水庫、石門水庫）在大雨後水位陡升。「新山水庫」主要進水，是從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存；所以，要對基隆市用水有助益，雨水就要下在基隆河八堵以上地區才有用。

林右昌說，經自來水公司反覆調整測試，目前從八堵抽水站每日已可抽水達到21萬噸，其中13萬噸直接進入新山淨水廠，淨水後供應市民使用，另外8萬噸則進入新山水庫儲存。

林右昌強調，由於此次颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，河川旱象已消除；若依水利氣象單位經驗，時值已進入季節改變，雨天將會不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年。簡單來說，天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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