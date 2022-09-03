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劉建國林慧如聯合競選總部成立　盼聯手出擊改變雲林古坑

▲古坑鄉長候選人林慧如曾任雲林縣府農業處長及勞工處長、兩屆古坑鄉長、四屆縣議員，對古坑鄉事務非常熟悉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉長候選人林慧如曾任雲林縣府農業處長及勞工處長、兩屆古坑鄉長、四屆縣議員，對古坑鄉事務非常熟悉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今(3)日雲林縣長候選人劉建國與古坑鄉長候選人林慧如聯合競選總部成立大會，劉建國與林慧如，共同呼籲「改變古坑，你我作伙」。古坑鄉地方民代、縣黨部主委林金忠及古立委賴品妤、陳亭妃、蘇治芬等也都到場力挺。

古坑鄉長候選人林慧如曾任雲林縣府農業處長，以及及勞工處長、兩屆古坑鄉長、四屆縣議員，她長期關心農業缺工及農業外勞問題，在擔任古坑鄉長任期內每年舉辦古坑咖啡節與柳丁嘉年華以此帶動地方產業以及觀光發展，對古坑鄉事務非常熟悉。

立委蘇治芬表示，過去擔任縣長時，林慧如也是鄉長，當時配合非常好，為古坑做相當多建設，然而後續卻沒有能接續林慧如鄉長的執政，真的非常可惜．如今林慧如鄉長要重新扛起重任，因此請鄉親一定要讓林慧如進入古坑鄉公所。

林慧如提到此次參選初衷，是對這塊土地的負責與承擔，更提出7大目標、11好政見及6大標竿作為選舉訴求，將為超高齡化的古坑鄉，爭取中央政府的長照資源規劃與村里社區合作協助。林慧如說，古坑鄉也是觀光資源豐富的地方，要依古坑的人、文為縱軸，地、景、產為橫軸，推動深度古坑尋根、踏山、溯溪、訪樹、採果、聞香、探幽、漫遊之旅。

林慧如指出，縣長候選人劉建國任立法委員以來，竭盡可能向中央爭取經費建設古坑、爭取古坑地方重大建設經費。因此林慧如現場懇求鄉親再次支持，只有縣長選建國，鄉長選林慧如，才能施政一條鞭，建設順利不停滯，鄉親的支持將是建國打造新雲林。

雲林縣長候選人劉建國表示，古坑不可以原地踏步，因此過去他與林慧如鄉長，共同向交通部長林佳龍爭取古坑側車道設置，同時考量地方財政以及效率，最終由中央專案處理，全額中央埋單，這是沒有前例的事情。另外149甲線災後修復，也是邀請工程會主委吳澤成親自到場會勘，由中央來支持將近3億元經費，才得以打通。

劉建國說，林慧如鄉長是非常關心在地古坑的人，因此希望鄉親一起努力，讓林慧如進入古坑鄉，讓他進入縣府，這樣才有機會雲林、古坑一起衝。

▲古坑鄉長候選人林慧如曾任雲林縣府農業處長及勞工處長、兩屆古坑鄉長、四屆縣議員，對古坑鄉事務非常熟悉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人劉建國表示，古坑不可以原地踏步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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