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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭王鴻薇點名！解釋「陳時中廁所探頭」 范雲：文宣不妥已立刻修正

▲▼立法院 立委范雲堵訪 3+11 破口等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中「廣設公廁免治馬桶政見」宣傳片中出現一幕「廁所偷窺」畫面，遭國民黨北市議員王鴻薇痛批「把性騷擾拿來當創意，噁心當有趣」，更點名負責陳時中中央政策平台的民進黨立委范雲出面說清楚。對此，范雲則回應，剛得知影片內容後，已在第一時間向競選總部表達，任何會造成性騷擾印象的文宣皆不妥，應立刻修正。

陳時中今在臉書發出政策宣傳片，影片中可見四叉貓在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。

▲▼ 。（圖／陳時中臉書）

▲▼陳時中3日宣傳將在台北市廣設免治馬桶的政策，但影片橋段卻引發爭議。（圖／陳時中臉書）

▲▼ 。（圖／陳時中臉書）

「把性騷擾拿來當創意，噁心當有趣！」王鴻薇說，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說，可能是一輩子的陰影。更點名過去曾為類似的事件譴責桃園市政府的范雲，質疑 「這樣所謂的創意你覺得ok嗎 ？是不是該出來講兩句話？」

針對王鴻薇要求說清楚，范雲隨即透過臉書發文回應，關於本黨台北市市長陳時中候選人今日所公佈政策影片，被認為可能構成「性騷擾」一事，她在剛得知影片內容後，已第一時間向競選總部表達，任何會造成性騷擾印象的文宣皆不妥，應立刻修正。而競選總部也立刻調整，改變內容，「性別友善的城市，我們會繼續一起努力。」

對於外界批評，陳時中3日下午受訪表示，「我們有接到一些反應，對影片的一些橋段有一點意見，我們也立即做相關修正」；免治馬桶政策不只是單一事情，免治馬桶代表的是細心跟關心，關心大家使用的方便性、安全性跟清潔，不是說做了免治馬桶後就不顧清潔，這是一體的事情，「關心公廁、關心它的整體方便性，跟它的安全性」。

另外，陳時中競選辦公室政策小組總召集人、民進黨立委管碧玲表示，免治馬桶的政見搭配了影片，創作者企圖塑造有趣的效果，製作一個阿中爬牆和四叉貓打招呼的橋段，結果現場一片歡笑，趣味的效果是出來了，只是傳播出去造成兩極的看法，文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了。」

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