免治馬桶政見宣傳淪「行銷災難」　他曝後果：陳時中難與偷窺脫鉤

▲台北市長候選人陳時中 。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長候選人陳時中3日拋出台北市公廁馬桶全面汰換成免治馬桶新政見，未料宣傳影片因偷窺情節引發爭議，使得競選團隊文宣部門緊急修改，上傳新版影片。資深媒體人黃暐瀚指出，這明顯是行銷災難，恐怕往後提到偷窺，大家免不了想到陳時中，「送你免治，先讓我窺」。

陳時中今召開「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，喊話未來要全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，並推出與四叉貓共同演出的宣傳影片，不過影片一幕「廁所探頭偷窺」畫面，卻引發爭議。

民進黨立委、陳時中競選團隊政策總召管碧玲說明，原本創作者企圖塑造有趣的效果，現場一片歡笑，「只是，傳播出去造成兩極的看法。」文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了」。

目前影片已更新，陳時中競選團隊的文宣部門將「偷窺」部分刪除，而陳時中受訪時也強調，「我們有接到一些反應，對影片的一些橋段有一點意見，我們也立即做相關修正」。

針對免治馬桶政見宣傳影片，黃暐瀚質疑，欲送市民免治馬桶，跟市長從隔壁廁所爬上來探頭偷看別人如廁，有何關係？為何推銷該政見，必須偷窺？得從隔壁爬出來？影片開頭非得有那麼多如廁音效？

「陳時中團隊，顯然出了什麼問題。」黃暐瀚指出，從企劃、提案、創意、分鏡、執行、拍攝、剪接、驗片到影片上架，竟然從頭到尾，沒有一個人出來喊卡或覺得不對勁。

黃暐瀚說，該宣傳影片不是創意，更令人不舒服，明顯是行銷災難，恐怕往後提到偷窺，免不了想到陳時中，「送你免治，先讓我窺」。