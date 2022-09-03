快訊／宣傳免治馬桶竟成「廁所偷窺片」　陳時中團隊緊急下架修改

▲陳時中3日宣傳將在台北市廣設免治馬桶的政策，但影片橋段卻引發爭議。（圖／陳時中臉書）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日宣布未來北市公廁將全部換裝免治馬桶，同時推出了一支和四叉貓共同演出的宣傳影片。不過，影片中一幕陳時中「廁所偷窺」的詭異畫面卻引發網友一面倒罵爆。對此，民進黨立委、陳時中競選團隊政策總召管碧玲表示，文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了」。

配合廣設公廁免治馬桶政策，陳時中同步公開宣傳影片。影片中一段，四叉貓在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。

影片曝光後，立刻讓一票網友聯想到南韓電影《熔爐》中，變態校長在廁所探頭偷窺女孩的恐怖橋段，紛紛灌爆陳時中的臉書貼文，「好可怕！頭皮發麻」、「可以不要從廁所隔板探出頭來嗎？這真的會是女性惡夢」、「這一幕很恐怖、不可愛」、「廣告把自己拍得像偷窺狂一樣，嫌民調不夠低就對了」、「從上面探出頭的畫面好像《熔爐》...」。

其中還有網友向陳時中團隊提出建議，「提醒一下別亂用梗圖來當宣傳！從廁所上方探頭的那畫面跟電影《熔爐》一樣，而《熔爐》講的故事就是改編自南韓特教學校集體性侵虐待未成年的真實案件，先不說用偷窺當梗不太好，電影當初拍這段也是為了讓觀眾體會性暴力的可怕」、「政策立意良善，但腳本寫得很糟，會讓人想到公廁偷窺狂。在各議題細節可再多一點思考」。

針對外界的批評，管碧玲表示，免治馬桶的政見搭配了影片，創作者企圖塑造有趣的效果，製作一個阿中爬牆和四叉貓打招呼的橋段，結果現場一片歡笑，趣味的效果是出來了。

「只是，傳播出去造成兩極的看法。」管碧玲說，文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了」，改或不改也是兩種看法，但是政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，贊成修改的還是多數。