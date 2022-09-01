南仁湖再得標　國3古坑服務區主打女性服務...擴建增設按摩椅

▲古坑服務站未來將進駐品牌兼具國際性及在地性，以花的語彙打造用餐區智慧科技的沉浸體驗及15處打卡亮點，更提供女性用路人一處最美麗且時尚的梳妝及休息空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高速公路雲林古坑服務區在2021年重新甄審，由南仁湖公司續得標，這次ROT採取「9＋3年」期限，將在第八年進一步評比，若是前七年表現良好，將可以再獲得三年營運權，擁有至多12年的營運權，正式於今（1）日正式起算新約、動工改建，預計2023年6月全新完工，未來室內商場面積將擴大，服務更多旅次。

南仁湖公司說明，9月1日開始進行擴建，近9個月的改裝期間，古坑服務區將原室內賣場淨空，採一次性全面施工，施工期間於戶外廣場興建臨時賣場持續服務，維持營運不中斷，其中臨時賣場邀請專業團隊整建，整體空間一氣呵成，服務機能舒適、空間寬敞，對於防疫措施及冷氣空調都比照原室內商場品質維護，盡量降低改建期間對用路人的影響。

▲此次以『花饗古坑、希望旅程』作為古坑服務區新主題，南仁湖公司將斥資1.6億元投資改建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

南仁湖公司表示，此次以『花饗古坑、希望旅程』作為古坑服務區新主題，南仁湖公司將斥資1.6億元投資改建，經由高公局市調分析顯示，國道3號行車目的以旅遊為主，根據全球性旅遊網市調顯示，女性規劃旅遊行程的主導權高於男性的三倍，所以在主題定位則主打服務女性客群，加強對女性的貼心服務，打造古坑服務區為時尚花漾、寵愛女性、音樂饗宴的國道新地標。

▲南仁湖公司得標之古坑服務區9月1日開始進行擴建，將原室內賣場淨空，採一次性全面施工，施工期間於戶外廣場興建臨時賣場持續服務，維持營運不中斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

未來將進駐品牌兼具國際性及在地性，擁有多家國道首店，以花的語彙打造用餐區智慧科技的沉浸體驗及15處打卡亮點，更提供女性用路人一處最美麗且時尚的梳妝及休息空間，提供Dyson吹風機、OSIM舒壓按摩椅等貼心設施，南仁湖公司將會透過6大創新規劃、全新再造古坑服務。

▲南仁湖公司得標之古坑服務區9月1日開始進行擴建，將原室內賣場淨空，採一次性全面施工，施工期間於戶外廣場興建臨時賣場持續服務，維持營運不中斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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