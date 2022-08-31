四湖鄉長選戰起跑　立委蘇治芬陪同陳明新完成登記

▲雲林縣前縣長、現任立法委員蘇治芬今日上午8時許陪同民進黨提民四湖鄉長參選人陳明新前往公所完成參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選地方選舉，雲林四湖鄉長之戰原傳出6搶一，8月20雲林縣議會前議長蘇金煌宣布參選後，參天宮前主委吳孟宗、蘇金煌胞弟蘇秉承等人陸續退出。民進黨提民參選人陳明新、前議長蘇金煌同在今（31）日完成登記，加上早在8月29日搶先登記的四湖農會總幹事吳勁葦共3人，意味正式進入選戰期。

雲林縣前縣長、現任立法委員蘇治芬今日上午8時許陪同民進黨提民四湖鄉長參選人陳明新前往公所完成參選登記。蘇治芬表示，今天完成登記就是起跑，陳明新這次出來我是認為機會很好，我們喊出「改朝換新就看這次！」

▲蘇治芬強調，陳明新這回的競選可說是挑戰不可能的任務，即便如此，「改朝換新看這次」希望鄉親每人都提起力量發揮出來成為勇者，共同支持陳明新。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬指出，長期來說四湖鄉被家族與地方派系把持，地方鄉親看不下去，但這裡長期以來盤根錯節確實有其實力的部分，所以陳明新這回的競選可說是挑戰不可能的任務，即便如此，我還是要強調，「改朝換新看這次」希望鄉親每人都提起力量發揮出來成為勇者，共同支持陳明新。

四湖鄉長參選人陳明新說明，此次參選受到各界推薦，今日在蘇治芬委員與林金忠主委的陪同下完成登記。陳明新表示，對四湖存著深切的情感，在這裡生活、成長，四湖雖是農村社會，我的希望是成立半產業園區，提高工作機會、帶動人口回流。

陳明新指出，我要做的就是西部沿海地區有觀光、東部做產業園區之外，為讓四湖可以接軌國際將計畫各在鄉村辦理英語村，讓這裡的孩子們都可以受到接觸國際、為未來的學習提早準備。

▲民進黨提民四湖鄉長參選人陳明新今日在立法委員蘇治芬、民進黨雲林縣黨部主委林金忠與數名支持鄉親的陪同下完成登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►擺平家族紛爭...雲林老議長改選鄉長 蘇治芬打氣：來場君子之



►雲林四湖鄉長參選人洗牌 參天宮前主委退選支持蘇金煌

►四湖鄉長六搶一激戰 前雲林縣議長蘇金煌正式宣布參選

►允諾打造新雲林新未來 民進黨劉建國支持者簇擁下完成登記







