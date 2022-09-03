放送事故！宣傳政策竟成偷窺片　陳時中：立即做相關修正

▲民進黨台北市長參選人陳時中出席宗教團體後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日宣布未來北市公廁將全部換裝免治馬桶，同時推出了一支和四叉貓共同演出的宣傳影片。不過，影片中一幕陳時中「廁所偷窺」的詭異畫面卻引發網友一面倒罵爆。對此，陳時中3日下午受訪表示，「我們有接到一些反應，對影片的一些橋段有一點意見，我們也立即做相關修正」。

陳時中表示，免治馬桶政策不只是單一事情，免治馬桶代表的是細心跟關心，關心是什麼？大家使用的方便性、安全性跟清潔，這是一體的，不是說做了免治馬桶後就不顧清潔，這是一體的事情，「關心公廁、關心它的整體方便性，跟它的安全性」。

至於台北市長柯文哲批評選舉變成表演事業，陳時中說，在競選也好或著是將來當市長也好，基本上都是溝通協調整合決策，然後決策完後必然要推銷跟執行，各個面向都有其重要性，「所以我們按照職責，在推銷我們的政策裡面扮演角色，提醒更多人的注意，讓大家可以更了解我們的政策方向」。

而上午拋出社子島的開發可借鏡桃園航空城，陳時中進一步說明，溝通協調的經驗在推動政策的時候都是需要的，有成功的經驗就有成功的結果。在航空城裡面需要溝通的事情跟社子島也略有不同，如文化事項等等，如果是好的政策會繼續採納推行，如果需要檢討的也會滾動式檢討。