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國民黨斗六市長參選人林聖爵　今與17里長及4代表共同完成登記

▲國民黨提名斗六市長參選人林聖爵與17位里長及4位代表今日上午在市公所共同登記參選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨提名斗六市長參選人林聖爵在雲林縣長張麗善、立法委員林文瑞、雲林縣議會議長沈宗隆陪同下完成參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨提名斗六市長參選人林聖爵近四年施政獲民眾肯定，今（2）日在里長聯誼會會長曾景坐與近40位里長及近千支持者簇擁下，與17位里長及4位代表9點在公所與林聖爵共同登記參選，現場由寶島民俗技藝團安排祥獅獻瑞，戰鼓齊勝表演相迎，現場鑼鼓喧騰、熱鬧非凡。

「路平、燈亮、水溝通是從政的初衷，要讓人民有幸福感。」林聖爵表示，近4年的施政，重視基礎建設，路平政策人孔蓋下地鋪柏油路面；劃設路邊停車格並設置停車場，斗六市外環道整治更提升道路品質。

林聖爵提到，打造運動城市鄰里公園增設各類運動場所除了不分平假日最熱門的膨鼠森林公園、金瓜鼠公園，包含市立運動場整修完工等，任內讓圓環光雕水舞重現斗六風華，讓斗六成為宜居城市。

里長聯誼會長曾景坐指出，公所興建多功能社會大樓及長者關懷與照顧整體規畫包含長青食堂/斗六市老人會館/中央廚房建置/廣設社區關懷據點等。並建立路口監視系統，科技執法保障斗六市民生命財產安全。各項政績，民眾看的見，今天才有近千位的民眾共同參與。

林聖爵今日也預告，10月22日競選總部成立於成功路里成功二街9之1號，歡迎市民朋友認同張麗善跟林聖爵這三年多為斗六建設跟打造運動城市的好朋友們，大家有空的話可以一同前往加油打氣。

▲國民黨提名斗六市長參選人林聖爵與17位里長及4位代表今日上午在市公所共同登記參選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨提名斗六市長參選人林聖爵與17位里長及4位代表今日上午在市公所共同登記參選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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