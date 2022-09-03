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消防之友！　台南消友會第7辦事處新任處長頒績優獎勵金

▲台南市消防之友會第七辦事處新任處長陳建翰，辦理中秋慰勞聯誼會，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第七辦事處新任處長陳建翰（右一） ，辦理中秋慰勞聯誼會，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第七辦事處新任處長陳建翰，原任義消德興中隊顧問團副團長，熱心公益，因感念消防局第七大隊消防同仁對於地方救災、救護工作的努力，在台南市長黃偉哲的見證下，欣然接任消友會第七辦事處第二任處長，期能率領副處長及顧問們，貢獻一己之力，提振消防局第七大隊士氣蒸蒸日上，團結一致。

台南市消防之友會第七辦事處自2020年成立以來，首任處長王瓏璋率領各副處長、顧問們，協助消防局第七大隊致力推行消防安全之宣導、增進消防人員之保險福利、充實裝備及器材，進而保障民眾生命財產安全。

▲台南市消防之友會第七辦事處新任處長陳建翰，辦理中秋慰勞聯誼會，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七辦事處新任處長陳建翰為感謝各副處長、顧問們的辛苦付出，並表揚消防局第七大隊各項救災救護工作上優秀的消防人員，特訂於中秋佳節前夕9月2日辦理「台南市消防之友會第七辦事處長新任暨中秋慰勞聯誼會」，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。

消防局第七大隊在消友會第七辦事處的支持下，讓消防人員在救災救護工作的表現更上一層，本次聯誼會特別針對火災現場不畏艱難、救出受困民眾的績優消防人員、利用12導程心電圖檢查並成功判讀出心血管疾病（STEMI）患者的績優救護人員，以及連續救災工作辛勞的消防單位，頒發工作獎勵金來肯定救災人員守護城市安全，大提升基層消防人員士氣！

▲台南市消防之友會第七辦事處新任處長陳建翰，辦理中秋慰勞聯誼會，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯，感謝消友會第七辦事處處長陳建翰及第七大隊大隊長黃輝林共同所帶領的團隊，讓台南市的城市安全能更加完善，同時也希望繼續秉持的市長黃偉哲「做的更好，市民過得更好」的施政理念，期使台南市消防局於面對未來天然或人為災害時能具有十足的準備及救災救護能力，以保障市民的生命財產安全。

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