　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市災害應變中心三級開設　黃偉哲呼籲做好防颱準備

▲台南市災害應變中心三級開設，持續掌握颱風動向，市府團隊同步啟動各項防颱準備措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市災害應變中心三級開設，持續掌握颱風動向，市府團隊同步啟動各項防颱準備措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年第11號颱風軒嵐諾颱風，強度轉為中度颱風，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽並有擴大之趨勢，台南市長黃偉哲呼籲市民應特別注意避免前往海邊活動，並要求災害應變中心三級開設，持續掌握颱風動向，市府團隊同步啟動各項防颱準備措施。

中央氣象局表示，因颱風外圍環流影響，風力普遍偏大，空曠地區易有9至11級強陣風，沿海各海面風浪增大，易有長浪發生，目前預估3日風力最強，台南則因受外圍環流影響，會有陣雨，待4日颱風北上離去，風力會減緩，風向則由西北轉偏西到西南風，臺南迎風面降雨略增多，全日有沿海對流發展並移入機會，累積雨量在大雨等級以下。

黃偉哲市長表示因為風勢較強，請市府各局處應特別注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固，尤其對於大型廣告招牌、工地鷹架圍籬與選舉看板等加強綁牢固定，以免強風吹倒，影響交通通行及市民安全，此外，學童上下學期間，家長及學童應注意風勢，留意通勤安全。

▲台南市災害應變中心三級開設，持續掌握颱風動向，市府團隊同步啟動各項防颱準備措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長最後特別要求市府團隊收到災情通報後應立即處理，並提前巡查各項施工中的工程，及確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施能正常運作，針對易淹水潛勢區加強巡查道路側溝、落水口、水溝蓋是否有樹葉、雜物阻塞，如發現應立即清除。

台南市政府災害防救辦公室呼籲市民多加留意最新颱風訊息，注意自身安全，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，加強各項防颱整備事項，包含備妥存糧、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水並遠離海邊避免戲水觀浪，如有相關災情民眾亦可透過1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」（http://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585）了解更多防颱資訊。

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市災害應變中心三級開設　黃偉哲呼籲做好防颱準備

軒嵐諾逼近！出現8至10級陣風　民眾逗留海邊...台東海巡勸導

全力防範軒嵐諾颱風　六河局調度支援抽水機因應

2022台東藍海生活節登場　海洋遊憩體驗活動9／2開放報名

台大金山分院「中繼病房」設備擴充　張志豪：強化防疫照護能量

「軒嵐諾」來襲！山區持續降雨　石門水庫距滿水位還有6公尺

女深夜下班機車沒油刁車　低頭猛推被誤認酒駕

淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

台南市災害應變中心三級開設　黃偉哲呼籲做好防颱準備

軒嵐諾逼近！出現8至10級陣風　民眾逗留海邊...台東海巡勸導

全力防範軒嵐諾颱風　六河局調度支援抽水機因應

2022台東藍海生活節登場　海洋遊憩體驗活動9／2開放報名

台大金山分院「中繼病房」設備擴充　張志豪：強化防疫照護能量

「軒嵐諾」來襲！山區持續降雨　石門水庫距滿水位還有6公尺

女深夜下班機車沒油刁車　低頭猛推被誤認酒駕

淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

曹興誠贊助10億助國防　柯文哲：10億不夠、沒寫SOP都屁話

家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

台東4人衝浪「1人失蹤」　目睹同伴游不上岸

建國高架傳自撞車禍！男駕賓士車高速撞橋墩　女乘客無呼吸心跳送醫急救

軒嵐諾來襲　石門水庫距滿水位還有6公尺

市議員追問財務負擔近1500億　桃園財政局長回應

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

家長怨停班停課資訊不公開　彰府：依風險評估

中颱「軒嵐諾」攪局　彰化今日紙風車劇團活動取消

每喝必撞12年酒駕12次　彰化婦慘了

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

妙齡女電子耳損壞！輔大醫讓她再獲新聲

六河局調度支援抽水機因應

強固招牌避免外出加強防颱措施

台大金山分院「中繼病房」　張志豪：強化防疫照護能量

桃園9/1增3,536例本土　今起入境可自駕回家

更多熱門

相關新聞

台南國聖港燈塔啟動整建工程　打造在地私房景點

台南國聖港燈塔啟動整建工程　打造在地私房景點

台灣本島極西點台南市國聖港燈塔，因長年受海風侵襲有結構安全疑慮，交通部航港局預定111年9月5日啟動整建工程，施工期間將暫時熄燈，整建工程設計階段廣納多方意見，在維持燈塔助航功能前提下、結合當地景觀及七股在地意象為設計主軸，打造國聖港燈塔為七股地區在地私房景點。

淨空老和尚圓寂荼毗大典安平周邊管制改道

淨空老和尚圓寂荼毗大典安平周邊管制改道

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

強固招牌避免外出加強防颱措施

強固招牌避免外出加強防颱措施

大台南會展中心盛大舉辦台南品味週

大台南會展中心盛大舉辦台南品味週

關鍵字：

台南災害應變三級開設黃偉哲防颱

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面