台南市災害應變中心三級開設　黃偉哲呼籲做好防颱準備

▲台南市災害應變中心三級開設，持續掌握颱風動向，市府團隊同步啟動各項防颱準備措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



今年第11號颱風軒嵐諾颱風，強度轉為中度颱風，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽並有擴大之趨勢，台南市長黃偉哲呼籲市民應特別注意避免前往海邊活動，並要求災害應變中心三級開設，持續掌握颱風動向，市府團隊同步啟動各項防颱準備措施。



中央氣象局表示，因颱風外圍環流影響，風力普遍偏大，空曠地區易有9至11級強陣風，沿海各海面風浪增大，易有長浪發生，目前預估3日風力最強，台南則因受外圍環流影響，會有陣雨，待4日颱風北上離去，風力會減緩，風向則由西北轉偏西到西南風，臺南迎風面降雨略增多，全日有沿海對流發展並移入機會，累積雨量在大雨等級以下。



黃偉哲市長表示因為風勢較強，請市府各局處應特別注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固，尤其對於大型廣告招牌、工地鷹架圍籬與選舉看板等加強綁牢固定，以免強風吹倒，影響交通通行及市民安全，此外，學童上下學期間，家長及學童應注意風勢，留意通勤安全。

黃偉哲市長最後特別要求市府團隊收到災情通報後應立即處理，並提前巡查各項施工中的工程，及確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施能正常運作，針對易淹水潛勢區加強巡查道路側溝、落水口、水溝蓋是否有樹葉、雜物阻塞，如發現應立即清除。



台南市政府災害防救辦公室呼籲市民多加留意最新颱風訊息，注意自身安全，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，加強各項防颱整備事項，包含備妥存糧、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水並遠離海邊避免戲水觀浪，如有相關災情民眾亦可透過1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」（http://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585）了解更多防颱資訊。