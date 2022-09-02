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台南友善校園週宣傳活動　黃偉哲鼓勵同學勇敢向暴力說不！

▲台南市黃偉哲前往崇明國小，和師生一起進行友善校園週宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃偉哲前往崇明國小，和師生一起進行友善校園週宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

開學第一週是友善校園週，台南市黃偉哲2日至崇明國小，和師生一起進行友善校園週宣導活動，今年別出心裁特別安排街頭藝人透過趣味十足的腹語術表演，宣導「反霸凌」、「反詐騙」及「健康上網」議題，鼓勵師生慎防霸凌、反暴力，同時提醒預防網路詐騙，引導同學建立自我保護、尊重他人的重要觀念。

活動現場，除了街頭藝人小強老師精彩腹語術表演外，崇明國小熱舞社開幕表演也是活力十足，展現學校推動多元課後活動成果。黃偉哲市長同時與教育局鄭新輝局長、教育部聯絡處孟繁宇督導、崇明國小王海秀校長及師生攜手宣誓，持續營造友善和諧的校園氣氛，期待同儕相扶，學習尊重、關懷、同理與包容。

▲台南市黃偉哲前往崇明國小，和師生一起進行友善校園週宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2022年度友善校園宣導活動主題為「陪你勇敢，不再旁觀」，主要宣導重點為霸凌防制、反校園暴力、反詐騙。黃偉哲市長向現場師生說明，阻止霸凌最重要關鍵是勇敢說出來，不管是當下挺身緩頰、阻止，或立即告訴師長請求協助，都能有效降低校園霸凌事件發生，避免自己或同學受害，也期許每位師長重視孩子反映的問題，適時給予指導協助，相信師長們主動付出關心，一定讓每位孩子倍感窩心。同時也以柬埔寨事件提醒學生要留意打工及網路詐騙訊息，避免受害。

教育局鄭新輝局長表示，為了暢通意見反映管道，不管是教育部或教育局，都設有反霸凌專線，有相關情事可立即撥打教育部1953（依舊友善）專線或教育局2959023（愛．救我．救您．愛生）專線，都有專人提供諮詢及所需協助，讓學校衝突事件得以即早處理。鄭局長進一步表示，南市為了強化校園霸凌防制宣導工作，除了辦理校園法治教育扎根外，同時嚴令要求各校接獲相關反映訊息時，必須立即啟動調查及進行輔導工作。

▲台南市黃偉哲前往崇明國小，和師生一起進行友善校園週宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崇明國小王海秀校長表示，目前學校有81班共2000多位學生，學校團隊運用多元模式及多項創意活動，如選拔班級品德之星，公開表揚品德楷模學生做為全校學習對象；培養學生多元才藝展能，鼓勵從事正當休閒活動等；培養學生相互尊重、關懷、理解的友善文化，積極營造友善氛圍，讓學生能快樂安全學習。

教育局最後強調，會持續強化校園安全防護措施，透過預防、應變及復原三面向落實友善校園，督責學校建立多元求助管道，希望每位教師共同守護學生身心健康及輔導，避免校園暴力發生。同時，順應網路使用日益普遍，也要指導學生謹慎查證網路訊息，謹慎注意個資保護及隱私安全，閱覽網路資訊時也要客觀看待、多思考，避免衝動留言或轉發不實訊息，確保網路使用安全。

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