料敵從寬禦敵從嚴　台南市府防颱超前部署

▲中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，工務局在蘇金安局長帶領下，除強力修剪路樹，針對工地鷹架、廣告看板等，都派出人馬巡檢，盡量做到更好的防患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，指出暴風圈預計在3日上午8時擴大到280公里，市長黃偉哲防患未然，2日一早即指示相關單位務必做好防颱準備，保護市民安全第一，工務局在蘇金安局長帶領下，全體總動員，除強力修剪路樹，針對工地鷹架、廣告看板等，都派出人馬巡檢，盡量做到更好的防患。

軒嵐諾颱風來勢汹汹，台南市1日晚上起即感受到風勢的強度，2日更顯凌厲。工務局除得知颱風消息後，立即配合平日的路樹巡檢，更加強修剪枝葉，自8月25日起至今，已在重要路段修剪約460棵樹木。工務局今一早並通知各轄管路樹單位，務必加強巡視樹木以避免公共意外發生。另外，從1日至2日，台南市樹木累計通報有22株樹木倒伏、枝條斷裂等情形，對於無法扶正的伏樹採取移除處置，可扶正則就地扶正繼續養護，其餘枝條斷裂部分則派工將斷裂部分移除處理。

由於軒嵐諾颱風帶來強風吹襲的安全隱憂，工務局也積極出動建管、便管等相關科室人員，分別到建築工地或街道商家巡檢，除查看實地狀況，也一一要求對方做好防颱措施，維護安全。

工務局也以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，事先編組搶災車輛機具100多部，及搶災人員約160員待命；並成立常時防災應變LINE群組，即時發佈災害訊息、及應變處置，提供該局各單位即時處理各項災情。