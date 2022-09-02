安全保障不是夢！　台南市營造業高階主管論壇提升營造無慮環境

▲台南市勞工局為增進營造業的職業安全意識，2日與全國勞動檢查機構同步召開營造業高階主管座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為增進營造業的職業安全意識，2日與全國勞動檢查機構同步召開營造業高階主管座談會，強化職業安全防災具體作為，並偕衛生局，邀集轄內營造業者高階主管，研討有關減少職災、防範職災業務方針及科技防災實務之經驗分享。

會中並針對工地飲酒文化進行討論，期盼藉由與轄內各營造業事業單位面對面探討的方式，減少重大職災事件發生，並建立市府與事業單位職業安全水平對向關係，降低職災風險，成就零職災之作業環境，也讓營造業勞工朋友的安全獲得最大保障，創造臺南安全、活樂的營造工作環境。

勞工局局長王鑫基表示，從國家建設、社會進步到經濟發展，國家發展各個面向都需藉由營造業領頭衝刺，營造業是各項產業的基礎，所以營造優質職安環境非常重要。據勞動部統計，營造業職業災害死亡案件約佔全產業半數，政府有責任、業者有義務，共同齊心來改善營造業工作環境。希望藉由本次高階主管論壇，與事業單位雇主、高階主管帶頭來探討職安的關鍵議題，採取積極務實的做法，全面打拚安全環境，將勞工安全擺在第一位，來確保營造業職場安全。這次的高階主管論壇，另一個亮點就是科技防災，運用日新月異的科技新知，深究為智慧化及科學化的系統式職安管理，成就為無所不在的職場保護。展現出台南市政府提升整體營造業安全水準，及保障作業勞工安全決心。

台南市職安健康處處長李炫昌指出，事業單位職業安全衛生工作之推動，在於事業單位雇主與高階主管的支持和重視，事業單位主事者若能重視職業安全，即可成就草偃風從，形塑企業職安指標；職災之發生往往是主管層級忽略職安及作業單位現場管理執行力不足等諸多遺憾所致，本次諸多營造業高階主管們撥空前來，一起集思廣益來研討職安精進作為，尋求更佳的減災策略，非常值得肯定。期望與會領導主管，扮演好職安領航者的角色，善盡社會責任，與台南市政府合作，一起堅守職業安全衛生工作岡位，抑止職災，創造勞雇雙贏。