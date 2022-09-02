林佳龍評「侯像饅頭吃多會中毒」　侯友宜笑著親回：我好喜歡

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前接受專訪時表示，新北市長侯友宜像是白饅頭「剛開始吃是因為飢餓要活下去，吃第2顆會有飽足感，但吃第3顆容易因為肥胖而中毒生病」。侯友宜2日聽聞後笑著表示，警大4年的時間，早上幾乎都吃饅頭，營養又好吃，配上一杯豆漿是我在警大最快樂的享受，「你說我像什麼，我都好喜歡，我好喜歡饅頭」。

林佳龍在專訪時提到，侯友宜像是「白饅頭」，剛開始吃是因為飢餓要活下去，吃第2顆會有飽足感，但如果吃太多會容易因為肥胖而中毒生病；自己則自比是「潤餅」，雖然外型簡單，但咬下去會發現有滿滿的餡料，「吃飽又吃巧」。

侯友宜回應，他在警大4年的時間，幾乎每天早上早餐都是饅頭，健康又營養又好吃，如果再配一杯豆漿，就是他在警大最快樂的享受。

侯友宜強調，自己在警大學習到的很多技藝，警大讓他學習長大，而饅頭在他成長歲月裡扮演不可或缺的角色，自己也曾擔任過伙委，有時也會為弟兄準備懷念媽媽的煎蛋，警大的伙食他相當滿意，想到饅頭，就想到辦案早上吃的饅頭配豆漿，超好吃超健康。

對於林佳龍評他為饅頭，侯笑著說，謝謝大家「我好喜歡饅頭，你說我像什麼，我都好喜歡」，因為那個是他人生非常重要，養育他健康長大學習的東西，因為有饅頭更加充實自己。