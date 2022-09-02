評「侯友宜像饅頭吃多會中毒」 侯辦籲林佳龍：向業者道歉

▲「政治實習生」表示，白饅頭配豆漿不僅美味，更不會中毒。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市長候選人林佳龍接受媒體專訪時，把新北市長侯友宜，比喻像是「白饅頭」，直指如果吃太多會容易肥胖而中毒生病。對此，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，饅頭不僅是庶民食物，全台更有許多民眾、庇護工場靠著賣饅頭過生活，林佳龍的發言無疑造成饅頭業者的衝擊，呼籲林佳龍向全台饅頭業者道歉。

林佳龍在專訪時提到，侯友宜像是「白饅頭」，剛開始吃是因為飢餓要活下去，吃第二顆會有飽足感，但如果吃太多會容易因為肥胖而中毒生病；自己則自比是潤餅，雖然外型簡單，但咬下去會發現有滿滿的餡料，「吃飽又吃巧」。

王敏旭回擊，林佳龍昨日才在臉書發文說要推廣「永和豆漿」，卻又在專訪說「吃了第三顆饅頭會中毒」，林佳龍這種「說的跟心裡想的不一樣」也不是第一次，過去說「要參選台北、不選新北」、「3次把新北說成台北」，就是最明顯的例子。

王敏旭表示，新北各地都有「永和豆漿」，林佳龍的「中毒說」嚴重影響到各家店的生意，呼籲林佳龍親自到全新北各家永和豆漿點3顆饅頭，並實際品嘗才能對業者表示歉意，若林佳龍真的覺得太乾，搭配豆漿一起享用，會更美味。

侯友宜選舉辦公室「政治實習生」們，今天早餐特別買了白饅頭配豆漿，就是要印證，白饅頭配豆漿不僅超好吃，平易近人的平民美食，最重要的是，「不會中毒」。

