軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

中颱「軒嵐諾」來襲，中央氣象局今上午8時30分發布海上警報。新北市長侯友宜指出，今天一早已召開整備會議，新北市災害應變中心11點30分成立二級開設，風雨影響新北市時間預計是2日至4日，呼籲民眾多加注意。

氣象局表示，軒嵐諾暴風圈有擴大趨勢，路徑偏西側，暴風圈可能碰到陸地，可能是今年首度陸警及史上最晚陸警。氣象局也公布最新風雨，今中午後風力轉強，風力較大出現在9/3明天凌晨到上午6時。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲軒嵐諾海上颱風警報，氣象局11:30第2報。（圖／氣象局）

侯友宜稍早表示，因為颱風一早已經到EOC關心颱風動態，目前新北較為擔心颱風往西走，新北的東邊跟北邊，可能是暴風圈的擦邊球，但是會帶來雨量及風力，新北將持續關注。

侯友宜也說，早上的整備會議，要看看今日上午會不會發海上颱風警報，至於陸上警報，預估禮拜六早上到禮拜天中午會發布，這時段也是風力、雨力最高的時間。

侯友宜提醒，預計前往新北東北角、山區、北海岸的朋友，一定要注意安全，沿海一定會有長浪，盡量不要前往，新北也會隨時監測停班停課狀況，新北將持續為市民觀察狀況，請民眾多加注意安全。

