　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

▲▼侯友宜2日出席「新北市大專院校都市更新人才培育暨跨領域合作簽署活動」。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

中颱「軒嵐諾」來襲，中央氣象局今上午8時30分發布海上警報。新北市長侯友宜指出，今天一早已召開整備會議，新北市災害應變中心11點30分成立二級開設，風雨影響新北市時間預計是2日至4日，呼籲民眾多加注意。

氣象局表示，軒嵐諾暴風圈有擴大趨勢，路徑偏西側，暴風圈可能碰到陸地，可能是今年首度陸警及史上最晚陸警。氣象局也公布最新風雨，今中午後風力轉強，風力較大出現在9/3明天凌晨到上午6時。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼軒嵐諾海上颱風警報，氣象局11:30第2報。（圖／氣象局）

▲軒嵐諾海上颱風警報，氣象局11:30第2報。（圖／氣象局）

侯友宜稍早表示，因為颱風一早已經到EOC關心颱風動態，目前新北較為擔心颱風往西走，新北的東邊跟北邊，可能是暴風圈的擦邊球，但是會帶來雨量及風力，新北將持續關注。

侯友宜也說，早上的整備會議，要看看今日上午會不會發海上颱風警報，至於陸上警報，預估禮拜六早上到禮拜天中午會發布，這時段也是風力、雨力最高的時間。

侯友宜提醒，預計前往新北東北角、山區、北海岸的朋友，一定要注意安全，沿海一定會有長浪，盡量不要前往，新北也會隨時監測停班停課狀況，新北將持續為市民觀察狀況，請民眾多加注意安全。
 

ET快訊
獨／最速賀成交！Show Girl翹臀A到BMW重機　碰一聲
颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬
快訊／鍾東錦參選苗栗縣長　國民黨速開考紀會準備開鍘
才和好娜美妻！連千毅「包廂極樂6內衣辣妹」　畫面外洩
阿根廷女副總統被「朝頭扣扳機」！　隨扈緊急擋住壓制
快訊／周天成鏖戰80分鐘三局勝出　搶進4強
快訊／戴資穎擊退好友依瑟儂！　直落二晉級4強
夢中遇美女！他衝聖地尋獲神秘石塊　敲開見「一片黑」暴富

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東...謝立功授旗打氣

「全台最長名」爆乳參選人！身分證曝光　選議員原因揭曉

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

蔡適應謝國樑先後爆抄襲　黃希賢：不意外！從政見就開始猛抄

陳福海登記參選金門縣長！「浯海大戰」2度開打　3大願景曝

被控台北大學博士論文涉抄襲　蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

新北災害應變中心二級開設　東、南山區日雨量可達豪雨標準

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

軒嵐諾發海警「政府整裝待命」　蔡英文：已做好防災準備

林佳龍評「侯像饅頭吃多會中毒」　侯友宜笑著親回：我好喜歡

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東...謝立功授旗打氣

「全台最長名」爆乳參選人！身分證曝光　選議員原因揭曉

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

蔡適應謝國樑先後爆抄襲　黃希賢：不意外！從政見就開始猛抄

陳福海登記參選金門縣長！「浯海大戰」2度開打　3大願景曝

被控台北大學博士論文涉抄襲　蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

新北災害應變中心二級開設　東、南山區日雨量可達豪雨標準

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

軒嵐諾發海警「政府整裝待命」　蔡英文：已做好防災準備

林佳龍評「侯像饅頭吃多會中毒」　侯友宜笑著親回：我好喜歡

只錄《Change Day》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

台南國聖港燈塔啟動整建工程　打造在地私房景點

愛吃「超級加工品」的男性要注意！　哈佛研究：罹大腸癌風險增30%

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東...謝立功授旗打氣

「全台最長名」爆乳參選人！身分證曝光　選議員原因揭曉

「BA.5釀一急症」超越BA.2！前台大醫點名1族群：快打疫苗

王品集團喜迎第300間新店　第四季可望改寫店數歷史新高

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！網笑：男的真87

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

獨／最速賀成交！她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

政治熱門新聞

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

曹興誠嗆中天匪台拒回提問！中天551字回擊

謝國樑秀數據　反駁論文抄襲指控

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

蔣團隊稱「YouBike共用道」無違規　她再轟：陷廣大用路人於不義

鄭寶清參戰　沈富雄曝這原因讓綠營「緊張」了

從Google抄到百度！醫嘆台灣進入抄襲元年

更多熱門

相關新聞

軒嵐諾降速又加速！「5水庫蓄水量低於50%」網求灌飽

軒嵐諾降速又加速！「5水庫蓄水量低於50%」網求灌飽

軒嵐諾減弱為中颱，但它一下減速又加速，原本速度減慢至10km/hr以下，預計明日往「北」的導引逐漸加大，才會再動起來。氣象局最新指出，移動轉快，路徑向北北西轉北移動，暴風圈未來有擴大趨勢。面對本島今放颱風假可能性不高，有網友直言「把雨下爆就好，水庫快渴死了」，仍有5個水庫蓄水量低於50%。

新北災害應變中心二級開設　東、南山區日雨量可達豪雨標準

新北災害應變中心二級開設　東、南山區日雨量可達豪雨標準

氣象局預估最快午夜陸警！軒嵐諾加速北上　蘭嶼飆11級陣風

氣象局預估最快午夜陸警！軒嵐諾加速北上　蘭嶼飆11級陣風

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

林佳龍評「侯像饅頭吃多會中毒」　侯友宜笑著親回：我好喜歡

林佳龍評「侯像饅頭吃多會中毒」　侯友宜笑著親回：我好喜歡

關鍵字：

軒嵐諾侯友宜停班停課颱風

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面