陳雅譽／遭詐騙匯款小心淪洗錢犯

▲詐騙集團為了阻斷金流，對外取得人頭帳戶，透過層層轉匯藏匿不法所得，並隱匿自己的犯罪行為。（圖／視覺中國）

某日，小華接獲前幾日在臉書上販售商品的買家來電表示，在操作網路過程中，不小心將3萬元匯至小華的帳戶了，拜託小華行個好，提領現金後，小黑會親自過去拿。小華查詢後發現銀行帳戶中真的多了3萬元，不疑有他，隨即提領現金與小黑相約見面交付。

另一例是，小明是計程車司機，某日搭載一名長途乘客，途中，乘客表示忘記帶錢，詢問小明有無銀行帳戶供其轉帳支付車資。不久，小明帳戶果然有款項2萬匯入。乘客表示，因為外出，所以一併請家人將生活費用匯入小明帳戶，並要求小明將多匯的款項提領現金出來交還。小明誤認款項是乘客匯入，也不疑有他，將差額18,500元提領出後交還乘客。

在現實社會中，詐騙集團常常為了阻斷金流，防止檢警人員發現犯罪，而對外取得人頭帳戶來進出犯罪所得，透過層層轉匯，企圖藏匿不法所得，並隱匿自己的犯罪行為。

以上兩例都是個人帳戶遭他人擅自匯入款項後，詐騙者再出面主張自己是匯款人，要求帳戶所有人返還款項。帳戶所有人一時不察，配合將款項提領交付，導致小華與小明在無形中已經遭詐騙集團利用，並協助將犯罪所得轉出，讓犯罪行為人順利取走。

從形式上來看，小華及小明都是詐騙集團的共犯，縱使事後經過檢警調查後還其兩人清白，但在調查過程中仍須配合傳訊、提出證據，正常生活及心情也容易被干擾。

那麼一般人在日常生活中遇到他人未經同意而擅自匯款入自己的帳戶時，該如何處理？如果要私下返還，首先，千萬不要提領現金返還，保持金流完整。第二，確認你即將匯入的帳戶就是當初匯入款項的帳號，如此才能保證返還給同一人。除非經過查證，儘量不要匯入不同的帳號。如果非不得已必須提領現金或匯入其他帳號時，務必與對方見面處理，可約在當地鄰里長辦公室、派出所或在其他證人見證下返還，並應簽署款項收執，取得對方真實姓名資料，以保持金流完整，杜絕遭詐騙集團利用。

另外，在雙方協議過程中，千萬不要避不見面，消極冷處理，以免在對方真的匯錯的情況下，遭對方誤認有侵占嫌疑，而被凍結帳戶。

當然，對於帳戶所有人而言，或許認為匯錯責任不在自己身上，卻要花時間處理返還事宜，甚為麻煩。但是隨著數位金融發達，人與人間透過數位方式接觸機會也較過去頻繁，縱使麻煩，但是適度採取保護自我的措施，也是為了避免日後更大的糾紛。畢竟現實社會中，遭人擅自匯款的情況，通常還是在不知不覺中遭詐騙集團利用情況較多，提高自我警覺仍有必要。

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。