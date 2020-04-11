騙不怕！長髮女跨國匯款　警一周攔2次：又是妳



▲婦人3月間才在銀行準備匯款被警方成功攔截。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局三民派出所於3月接獲華南銀行竹北分行通報，一名張姓婦人疑似遭詐騙，欲臨櫃匯款16萬新台幣，警方成功攔阻，保住女子辛苦錢，不料張姓婦人在4月又至台灣銀行竹北分行欲臨櫃匯款約45萬元新台幣，再度經台灣銀行行員通報三民派出所成功攔阻該名婦人2次詐騙，保住張姓婦人約60萬元財產。

經了解，張姓婦人3月24日至華南銀行竹北分行欲臨櫃匯款16萬元新台幣至美國代購之台灣帳戶，因代購者為其侄子在美國所認識之朋友，之前也曾請該名朋友代購過珠寶，張女才不疑有他，但經警方查證後發現該帳戶人員個資與張女所提供之資料不符，經警方苦口婆心勸導，婦人才停止匯款的念頭。沒想到隔了一週，婦人再度至台灣銀行竹北分行欲臨櫃匯款1萬5千美元，並表示該筆錢是匯給其兒子當生活費的，惟婦人說詞反覆，行員始通報警方到現場，警方到場後即認出係上週險被詐騙的張女，經警方向婦人兒子求證沒有要母親匯款，警方知道這是慣用的詐騙手法，再度耐心向婦人說明，婦人才打消匯款念頭，成功保住財產。

▲相隔約1周，婦人再度前往匯款。

事後婦人兒子向警方表達感謝，並稱其母親最近有認識一名男性友人，推測2次匯款詐騙集團均以人性弱點來誘騙被害人向行員時的說詞，以規避行員及警方的詢問，幸最後仍是被警方識破成功保住約60萬的財產，警方也呼籲，網路交友是歹徒慣用的詐騙老梗，民眾接到要匯款的電話千萬一定要小心求證，才不會白白損失血汗錢。

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