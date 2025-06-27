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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

與青年學子對話讓更保透明　文大曉峰學苑參訪更保探索更生工作

▲▼中國文化大學曉峰學苑師生，到更生保護會總會參訪。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲中國文化大學曉峰學苑師生，到更生保護會總會參訪。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

中國文化大學曉峰學苑22位師生，於今年5月27日到更生保護會總會參訪，並由更保總會執行長柯嘉惠親自接待。對於這次與青年學子的對話，更保總會表示肯定，除了讓青年學子更加了解更保業務，也期望透過實地走訪協助學生認識多元職業領域與職涯方向。

本次參訪活動除了由柯嘉惠親自接待以外，也由文化大學法律系副教授兼更生保護會董事黃宗旻，說明參訪意義，另外文化大學的李文軒老師則介紹學苑背景與參訪目的，彼此互惠。

參訪流程首先介紹由更生人創作的金工、皮雕、木雕、沙畫等藝術作品及其經營的店家商品，實地感受更生人自力重生的努力與成果。隨後由業務組組長余景雯介紹更保的歷史沿革、組織架構與主要任務及說明家庭支持計畫、更生輔導員招募與機制。專員與個案管理師針對創業貸款、就業輔導、安置服務、藥費補助、「強化毒品犯更生保護及社區處遇計畫」及復歸轉銜等業務內容進行說明與案例分享。

交流座談，學生踴躍提問：「更生保護協助的是社會眼中的『壞人』，工作人員會不會受到質疑及輿論壓力？若對象是自己的加害人又如何自處？」更生保護會的人員分享助人工作專業倫理與價值，說明外部督導與團隊支持機制如何協助面對挑戰，並強調修復正義與社會安全的關聯。更生保護會期盼透過參訪、職場體驗等合作，讓青年更加瞭解更生保護意義與使命，鼓勵投入實務工作，共促社會安定。

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