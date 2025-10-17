　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

光復洪災更生人生計受影響　更保花蓮分會緊急投入救援

▲▼光復洪災更生人生計受影響，更保花蓮分會緊急投入救援。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲花蓮光復洪災，更保花蓮分會緊急投入救援。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

強颱樺加沙造成馬太鞍溪堰塞湖潰堤，讓下游的光復鄉慘遭洪災。災難發生後，光復鄉內的許多更生人生活立即受到影響。更保花蓮分會隨即投入救援，提供急難救助金或生活扶助金，並持續追蹤後續需求，以協助受保護管束人重建家園，確保生活穩定。

樺加沙颱風於9月23日為花東地區帶來豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖下午14:50分左右發生潰堤，下游的光復、萬榮等地，隨即遭洪水淹沒。本次洪災災情慘重，災區人民的生活至今仍未回復，各地還有許多熱心的「鏟子超人」前往救援。

而花蓮地檢署除持續辦理災後相驗、調查工作外。又為避免災區之更生人及馨生人受災影響生計，遵循法務部長鄭銘謙指示應發揮「柔性司法」之精神，落實「即時關懷」原則，給予災區弱勢更生個案及馨生個案相關扶助。

而洪災發生之後，花蓮地檢觀護人室於9月25日全面清查，共有22名受保護管束個案居住於光復鄉，其中6戶受災，人員皆平安，惟住家及店面多遭洪水淹沒，並覆蓋厚重淤泥，致生活空間與營業場所遭受嚴重影響。花蓮地檢立即予以轉介更保花蓮分會，將視個案受災情形，提供急難救助金或生活扶助金，並持續追蹤後續需求，以協助受保護管束人重建家園，確保生活穩定。

更保花蓮分會在總會執行長指示下，亦對於居住光復鄉的更生個案主動進行電話訪視關懷後確認並無受災戶，且其中一名輔導中的更生個案與分會安置主愛之家的多位更生個案，自9月24日起前往花蓮光復災區，投入家戶清理淤泥的工作。受災民宅內部泥沙淤積嚴重，高度甚至超過膝蓋，必須靠人力進入逐步清除。主愛之家學員們雖然在高強度的勞動中十分疲憊，但仍秉持服事的心志，用實際行動支持災民。主愛之家期盼透過參與賑災，不僅協助災民恢復家園，也能在艱難中傳遞愛與希望，讓社區重新燃起力量。

10/15 全台詐欺最新數據

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生花蓮光復張斗輝花蓮分會

