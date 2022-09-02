桃園牙醫娶陸配當「幫傭」還訴離趕人！法官勸理性溝通

▲牙醫娶大陸配偶，又訴請離婚，遭法院駁回。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某牙醫娶大陸籍妻子，但卻拒絕給陸配診所、家門鑰匙，也不給生活費，甚至陸配拿家中物品與食物都要他同意，牙醫甚至還訴請離婚趕人。一審未准離婚，牙醫上訴二審，高院審理後認為牙醫簡直將陸配當成「家庭幫傭」，勸2人「妥善溝通調適，彼此努力化解歧異。」仍不判准離婚，還判准陸配請求的履行雙方同居義務。可上訴。

牙醫起訴指出，雙方2018年9月10日在大陸地區結婚，隔年1月29日在我國辦理結婚登記。但大陸籍妻子生性多疑、具強烈監控慾，經常於他工作中要求回報行蹤，並因故與他發生爭執，無端質疑他有婚外情。除了以粗鄙的言語羞辱他以外，甚至還騷擾診所的雇員，妨害他工作，他只好分房睡讓彼此冷靜。牙醫認為雙方婚姻有難以維持之重大事由，訴請離婚。

但妻子反駁，她嫁來台灣後，雖然夫妻間偶有摩擦，但她平日仍主動操持家務、關心丈夫，夫妻關係融洽。由於牙醫婚前曾與任職診所之助理交往，更以前女友之照片與她相比較，讓她吃醋。丈夫也經常指責她未盡力照顧公婆，視她為保母、外籍看護，更動不動就叫她搬出去，甚至還多次反鎖家門，把她的物品丟在門外。一直到去年5月間，丈夫又再度將她反鎖門外，這次她就再也無法返家。因此她反駁離婚應該是丈夫有過失，除了拒絕離婚，更依法改要求丈夫履行同居義務。

一審法院審理後，不判准離婚，也判決雙方應履行同居義務。丈夫不滿，上訴第二審，高等法院審理後，發現牙醫娶妻後，除了診所鑰匙以外，甚至房間門、家門的鑰匙都拒絕交給妻子。牙醫也不讓妻子出去工作，也不給予生活費，甚至拿取家裡物品及食物都要經過允許。

高院更細究雙方爭執原因，在於牙醫婚後始終認為妻子身分較為低下，視妻子如聘請之「家庭幫傭」，慣以經濟實際支配者之地位要求妻子從事家務勞動。牙醫甚至還說：「你是什麼人，你憑什麼壓我的生活，你來臺灣就是要適應臺灣的生活，你在這裡家裡好好待著吧」、「你不是我老婆啦，你是我請的…保母，你就是保母」、「我可以給錢，你在家好好做事」、「跟我、父母一起買菜吃飯，過正常生活，是你不要的」。高院認為牙醫單方面期待妻子改變自身，全未顧及妻子心情，還動不動就威脅要妻子搬走，使妻子在臺無安身處所，造成妻子於婚姻關係中無安全感及喪失對丈夫之信任。

高院最後認為，雙方「來自價值觀念及社會環境差異甚大之海峽兩岸，各有不同之成長環境，在結為夫妻共組家庭後，本需彼此磨合、適應，找到屬於夫妻自己之家庭生活模式，在此階段，夫妻雙方均難免有誤會、爭吵，理應妥善溝通調適，彼此努力化解歧異，盡力磨合。」因此再度不准離婚，另外也判決牙醫須履行同居義務。