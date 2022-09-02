和尚上網交友「遇到大善人」…要捐700萬美金　結局無奈了

記者許展溢／高雄報導

高雄一名63歲盧姓和尚1日上午11時30分左右，一臉緊張走進新興區七賢一路某家銀行，向行員提到收到一封訊息稱從法國要捐一筆700萬美金當善款到帳戶，卻一直沒看到這筆款項，對方後來要求先繳2500歐元政府稅，行員覺得有異通知警方，並告訴他這絕對是詐騙，最後只好無奈的離開。

▲和尚上網交友以為遇到大善人，結果是遇到詐騙。（圖／讀者提供）



這名和尚先是接到不明人士傳訊息，聲稱從法國捐了一筆700萬美金的善款至其帳戶，於是心裡相當緊張趕至銀行確認帳戶餘額，只是一直沒看到帳戶有這筆捐款轉入，又傳訊息詢問對方，結果收到希望先繳2500歐元的政府稅務批准款項，以便西班牙中央授權，後續銀行才可將捐款轉出。

▲▼和尚收到要先繳2500歐元政府稅，才能得到這筆善款訊息。（圖／讀者提供）



盧男一度信以為真再度前往銀行要照著對方指示轉帳，行員聽到他要匯款到海外的帳戶察覺有異，通報員警到場。新興分局中正所巡佐許嘉龍、警員周家瑋獲報後到場了解，一問跟對方認不認識，和尚才說出「是線上網友」，盧男還說如果能用內扣的就可以，但他自己也很困惑為何要有這些程序，因此到銀行詢問。警方則向和尚強調，不要理會對方，通常要先匯錢的都是騙人。

新興分局呼籲，詐騙集團時常利用長輩警覺心較低的特點行騙，提醒民眾若發現長輩有收到不明訊息，請務必特別注意是否遇上了詐騙集團，以免遭詐。